乍暖還寒 七月的兩岸難捉摸

2018年07月29日 04:10 中國時報 邵宗海

2018年7月，兩岸發生了很多事件，讓兩岸都經歷了強烈的「冷暖感受」。看到彼此強硬對抗的一面時，很可能以為「最寒冷的冬天」即將來臨；但另一方面，看到北京「和平的基調」依然不變，對台又採行更多的優惠措施時，又會有股「春天還會遠嗎？」的期待。

論及「兩岸嚴峻」，最近的衝擊應是東亞奧協在24日取消2019年台中主辦「東亞青年運動會」的決定。東亞奧協祕書長的說明，與大陸國台辦發言人第二天的答覆，都是直指台灣的「東京奧運會正名公投」活動，因公然挑戰「奧運模式」，會使台中2019年東亞青年運動會面臨極大的政治風險和政治干擾。所以北京同意取消台中主辦權，對台灣傾獨走向的警告意味十分濃厚。

不僅如此，外交部長吳釗燮23日接受美國CNN採訪，也提到「若沒有美國持續的軍事支持，台灣容易被北京當局武力占領」。國台辦非常不客氣地反駁說：「民進黨當局企圖挾洋自重，只會加劇台海局勢的動盪不安，將台灣帶向危險的境地。」

當對岸在18至23日於東海海域進行實彈演習時，《環球時報》就說：演習是針對台獨分子。事實上，自2017年起，中共的軍機及戰艦的繞台巡戈，已漸成常態。這樣的做法，平和一點說，是例行「演習」，一旦台海情勢繃緊，就變成作戰「部署」了。

接著，陸委會宣布：因上述事件的負面效應已波及兩岸交流，原訂8月5日在金門舉辦的金廈引水典禮，希望另擇適當時機辦理。反擊意志也很強悍。

但兩岸情勢翻到另外一面，似乎不像上述那樣的對立與嚴峻。當然最重要的還是北京高層觀點，仍沿著十九大以來對兩岸「和平發展」路線在邁進。總書記習近平在13日會見連戰時，強調「我們有充分的信心和足夠的能力，牢牢把握正確方向，堅定不移推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。」國台辦主任劉結一在19日「第七屆兩岸和平發展法學論壇」開幕式上的致詞時也說：中共中央的政策確實沒有任何更動的傾向。

而且自《惠台31條措施》發布實施以來，各部門緊鑼密鼓加緊推動，特別因地制宜地陸續公布具體實施辦法。用單邊立法、以同等待遇照顧台灣赴陸發展的台商、台胞與台青，似乎印證了大陸是認真在推動兩岸和平發展。

最新的印證是27日剛在青島結束的「27屆三台會」，自嘲從鴿派變鷹派的大陸全國台灣研究會常務理事周志懷，在會議上意外地提出了「和平協議時間表」的概念。他說，當前兩岸洽簽和平協議雖難於登天，但也可能易如反掌，兩岸應該認真研究討論這一議題。這項政策發言固有其「善意」的一面，但更有意思的是，在會議閉幕式上作結論的海協會副會長孫亞夫也提出解套看法，他說：在擴大兩岸民間交流過程中，是否也可論及到雙方對於政治爭執的一些解決方案，他認為應該有其可能性。

總結來說，在會議外面，兩岸雖相互攻擊，炮聲隆隆。但會場裡面，兩岸學者仍在鑽研兩岸和平可能性，是苦口婆心。這是什麼樣的「兩岸情勢」，還真不容易一時解讀。（作者為澳門理工學院名譽教授）

(中國時報)