真台獨最應該感謝蔣中正

2018年07月29日 04:10 中國時報 羅瑩雪

繼慈湖撥漆事件後，獨派青年又到中正紀念堂鬧事。台獨人士為何如此憎恨蔣中正？有道理嗎？

回顧歷史，1895年腐敗的滿清政府簽下《馬關條約》，將台灣割讓給日本。日本占領台灣，先是血腥屠殺，暴力鎮壓，被殺人數說法不一，少則數十萬，多則近百萬。接著嚴刑峻法，以高壓政策控制台灣社會，強迫台人說日語、用日文，還不能和日人一樣自由選擇學校、學科及職業，是地位低賤的次等國民。

日本在台灣開發水利、建造電廠、修築鐵道等，目的都在提高台灣生產力，將農林產品輸往日本，供日本人享用。台灣農民吃不到自己種的稻米，還得繳稅納糧，生活更苦。二戰時期日本加強搜刮台灣物資，強徵男性赴中南半島作戰，為日本侵略世界野心犧牲。拐騙婦女赴海外當慰安婦。悲慘人生，血淚斑斑。

蔣中正追隨國父孫中山推翻滿清，接著長期抗戰，打敗日本，收復台灣。台灣人才終於脫離日本魔掌，回復為一般正常國民。國共內戰，國民黨敗退。蔣中正攜帶大批黃金、人才退守台灣。一面抵禦中共來犯，一面修整日本留下之殘破設施，改革農業、防治疾病、普及教育、建設交通、發展工商，締造經濟奇蹟，使台灣躍升亞洲四小龍之首，成為全球罕見之均富社會。蔣經國終止戒嚴，解除黨禁，提拔本土人才，更帶領台灣走向民主自由，樹立新興國家之民主典範。

若無蔣中正，台灣或者還是日本殖民地，或者早被大陸統一，遭文化大革命洗劫。現在綠營人士能主掌國政，高喊台灣獨立，隔海和大陸叫陣，全拜蔣家父子之賜。如果深綠人士真的嚮往獨立建國，應該深深感念蔣中正捍衛台灣、再造台灣之大恩。而不是栽贓抹黑，大肆汙衊。

反觀獨派對日本的態度，不但從未替慰安婦聲討公道，為台籍日兵索求賠償，對日本人橫行全台屠村滅族之暴行，避而不談，且竭力美化日本統治，連「日據時代」一詞都不能容忍，硬要改成「日治時代」。這就像不准說小偷「偷東西」，只能講他「移動物品」一樣荒謬。

新任行政院發言人谷辣斯‧尤達卡，堅持使用羅馬拼音的日文名字，又說光復節是痛苦的開始，同樣對原住民激烈悲壯之抗日史跡及國民政府種種原住民族保護優惠措施，視而不見，只附和深綠發聲。

聲稱主張台獨者，並非真的嚮往台灣獨立，埋藏內心深處的是緬懷日本殖民統治。但這話說不出口，於是轉而痛恨趕走日本人的蔣中正。

所以反蔣，就別假裝渴望台灣獨立。真想台灣獨立，就應該感謝蔣中正。

（作者為前法務部長）

(中國時報)