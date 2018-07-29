2018年07月29日 04:11 中國時報 吳建國

學者出身的大陸委員會主委陳明通最近訪美，參加美國智庫研討會，主要目的應該是闡明台灣在兩岸關係中付出的誠意與努力，以爭取美國各界的認同支持，進而影響美國政府的決策，有助兩岸關係的解凍。

然而令人失望的是，熟諳兩岸關係的陳主委，卻像許多「換了位子就換腦袋」的從政學者一樣，以「今天的我否定昨天的我」，不惜繼續為蔡政府錯誤的兩岸政策做無意義與無效果的「申論」，企圖透過國際場域，在美國發聲混淆視聽，將一切兩岸關係惡化的責任完全推諉大陸當局。

無獨有偶，外交部長吳釗燮接受外媒訪問時重申蔡政府「維持現狀」的決心，但卻強調，「儘管中國政府一再聲稱希望贏得台灣民心，但其對台的武力威脅和外交打壓，恐只會增加台灣人民對北京政府的反感，效果將適得其反，可能讓台灣與中國更形疏遠。」甚至說，若無美國持續軍事支持，台灣易受北京武力占領，親美反中的言論溢於言表。

蔡政府不承認「九二共識」，明明是違反了《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，卻還一再重申民進黨政府是遵照此規定做為制定兩岸政策的依據。尤有甚者，行政院長賴清德還多次公開承認自己是「務實的台獨工作者」。如此愚拙的發言，只是暴露民進黨政府擅長操作民粹，欺騙群眾而已，對於兩岸關係絲毫無助。

就在陳明通講演、吳釗燮接受訪問不過一周，在大陸當局的主導下，取消了台中市主辦2019年首屆東亞青年奧運會的資格。理由就是蔡政府放任「東京奧運正名公投」，已破壞了國際公認的法則，形成不可預期的問題與困擾，雖經國際奧委會事前的警告，蔡政府從中央到地方仍然置之不理，迫使大陸當局聯手國際組織力量，封殺了台灣僅剩的體育國際活動空間。

事實上，從去年台北市成功舉辦世界大學運動會之後，國際上已有共識，就是台灣今後並不適宜主辦國際活動與運動賽事。最重要的原因，就是中華民國國旗會出現在會場。根據國際規定，台灣在主辦國際活動與賽事時不允許使用「中華民國國旗與國歌」，而只能用「中華台北的會旗與會歌」。這對大多數不明白國際規定與法則的台灣人民來說，的確是情何以堪。

在兩岸關係好的時候，只要大陸不反對，國旗可以飄揚在會場，國際間沒人會說話；兩岸關係不好時，大陸以「一中原則」提出抗議，抬出國際奧會規定，別說國旗不能揮舞，連參賽資格都會被刁難，這次東亞青運就是一例，國際間誰說話都沒用。

「東奧正名公投」以及「禁五星旗公投」不只違反國際奧會規定，更是法理台獨的象徵。兩岸關係這樣走下去，台灣還能走出去嗎？（作者為國立高雄科技大學前校長）

(中國時報)