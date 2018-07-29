海祭人氣樂團 臭屁嬰仔奪大獎

2018年07月29日 04:11 中國時報 張潼 ／新北報導 ／新北報導

2018貢寮海洋音樂祭28日晚間選出「中國信託人氣樂團獎」，由基金會孫紀蘭執行祕書（左一）頒發「中國信託人氣樂團獎」給奪得大獎的「臭屁嬰仔」。（中國信託文教基金會提供）

「2018貢寮國際海洋音樂祭」一連搖滾3天，眾家樂團、歌手齊聚飆歌，28日晚上連續第5年頒發的「中國信託人氣樂團獎」更成為兵家必爭之地，只要搶下最多粉絲票數支持，就可以獲得中信文教基金會提供的10場演出機會。今年入圍決賽的11強是從159組參賽者中脫穎而出，最後由「臭屁嬰仔」奪下大獎。

跨世代舞台 搖滾3天

中國信託文教基金會表示，原創音樂是台灣最重要的軟實力之一，藉由在「明星搖籃」的海洋音樂祭設置人氣樂團獎，以「提供表演機會」取代獎金鼓勵，盼為得獎樂團創造多元的舞台，例如可以到學校音樂賽事、職棒球場、企業尾牙等場合演出，讓原創音樂被更多人聽見。

基金會執行祕書孫紀蘭說，海祭18歲了，今年的舞台可說非常「跨世代」，包括站上「亞洲達人秀」的烏克麗麗神童、藝人澎恰恰和許效舜領軍的「鐵獅亮光樂團」等，橫跨11至62歲。她笑說，海祭不分年齡、音樂沒有代溝，每個人都能從創作中實現自我，中國信託人氣樂團獎就是要挺創作的熱情、對追夢的堅持。

今年海洋音樂祭的中國信託人氣樂團獎競爭激烈，159組參賽者最後有11組入圍決賽，經過1個月投票直至昨天，票數仍激烈拉鋸。最後大獎由來自宜蘭的「臭屁嬰仔」奪下，該團體既有本土台語饒舌功力，曲風又相當獨特，奠定「台語饒舌界」不敗地位。

他們受訪時開心直呼，饒舌音樂在台灣乃至於華人世界都還是比較小眾的音樂類型，成軍1年多來，歷經團員意見分歧、辛苦地行銷與做歌，好不容易走到得獎的這一天，「感謝每天投票的粉絲！」目前他們已經規畫明年出全新大碟，並盼透過各式演出機會，讓更多人認識饒舌音樂，「有我們在的場子就是很熱的、沒問題！」

夯團霸氣回歸 嗨翻了

此外，先前4屆獲得人氣樂團獎的團體都霸氣回歸演出，包括「火燒島」、「厭世少年」都上台演出。中信文教基金會也表示，除力挺獨立音樂創作，9月也會舉辦新舞台藝術節，今年邀請阿根廷冠軍探戈舞團「科爾內霍舞團」來台演出，另還有小提琴巨星丹尼爾·霍普領軍的蘇黎世室內樂團來台首演，早鳥票75折現正搶購中；LOVE&ARTS公益場也將於屏東登場，攜手風神寶寶兒童劇團演出歌仔戲兒童劇。

(中國時報)