老屋門窗 展現工匠智慧

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中國時報
／台北報導

老屋門窗、朱紅廟門、鐵花窗，曾是台灣最熟悉的街道風景，近年卻逐漸淡出日常生活，「迪化207博物館」創辦人陳國慈指出，老建築的樣貌，其實也承載了百年來的工匠智慧，門窗文化在開關之間，反應的是人情交流的距離。

近年成為文創元素的鐵花窗，在近日《你的風景，我家門窗》特展中可以看出，過去多是由工匠巧手打造出不同的花樣，迪化207博物館館長華安綺指出，一些模具打造的窗花如富士山造型，多在台灣中南部出現，亦有不少客製化如姓氏、壽字樣的窗花，均可見當年工匠技藝。

早期的門窗亦可見文化習俗與工匠智慧，如過去建築上用的「文公尺」會標注「官」、「義」等尺度，但李乾朗便指出，若德未足擅用「官」反而折福，因此早年還有窗不得用「官」、房門不得用「義」的不成文規定。華安綺引李乾朗的解釋：「3人以上成義，家中房間內若3人以上可就太多啦！」

華安綺說：「策展時發現廟方提供的尺寸並不標準！」細問之下才知「神明住的地方不能以尺丈量」早期工匠是以紅線丈量後再換算，廟宇的門神也隨著時代更迭而變化，此次展出的霞海城隍廟百年廟門，可以看見過去廟門並非一大片木板，而是一格格拚接完成；苗栗文昌祠則有全台唯一的「天聾地啞」門神，畫中門神指耳指口，意指為官者應正直。

(中國時報)

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