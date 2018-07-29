羅懿君曬香蕉皮 串聯移工故事

2018年07月29日 04:11 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

作為台灣重要的農作物，今年6月香蕉卻面臨價格低迷，農委會喊出香蕉外銷中東120公噸，至今也僅銷出23公噸。在藝術家羅懿君看來，香蕉一直是全球化下備受衝擊的農作物，自2013年起發展一系列以日曬香蕉皮為媒材的創作，關注國際難民議題，今年的《海之味》系列則回歸台灣這片土地，以移工為主題，以外銷的香蕉類比跨國生活者。

羅懿君是2013年在日本駐村期間，發展出以日曬香蕉皮為媒材，藉此連結台日的關係以及台日貿易史。「從香蕉上看到的貼紙，可以發現許多菲律賓、中南美產地的香蕉，最後是由跨國公司掌握並銷售至全球。」羅懿君2014年的作品《香蕉正義》便是關注了「香蕉共和國」及中南美洲香蕉工人罷工及死傷事件。

從全球貿易的視角回歸到台灣，羅懿君有感於來台的移工，正如銷售至各地的香蕉面對新的環境。今年開始她每逢假日便到228公園，找移工畫肖像畫。「藉著畫肖像畫也打開話閘子，聊他們來台背後的故事。」羅懿君指出，過程中自然聽到不少移工在台灣面臨適應、受限問題，或女性移工與家中幼兒分離的不捨；但也有移工認為來台接觸到不同文化，是新的學習環境，有些移工甚至打算回鄉後教中文。

每每和這些移工談話結束，肖像畫完成，羅懿君便會送上一根香蕉答謝，此次《海之味》所使用的蕉皮，不少便是來自移工吃完的香蕉。以香蕉皮作為創作媒材，對羅懿君而言是既有趣又高度挑戰的經驗，「必須先把香蕉皮曬風乾，用熨斗燙平，再以生漆保存。」乾燥後呈褐黑色仍帶些韌性、果香的蕉皮「其實質感近似於皮革」製作成懸吊作品時，隨著溫溼度變化還會微微在空中捲曲，作品一如持續進行式的移工生命經歷。

藝評家艾婕音分析指出，17世紀時荷蘭東印度公司在台南設立熱蘭遮城，使台灣成為全球貿易中連結東南亞的重要節點。羅懿君此次以香蕉皮製作了一艘荷蘭東印度公司的船隻，象徵了台灣與東南亞、歐洲之間的國際貿易，也從政治與經濟史的面相，討論當今香蕉作物和國際水果貿易的壟斷情形。

(中國時報)