吳宗憲收周董花籃 「我唱得比他好聽」

2018年07月29日 04:11 中國時報 蔡琛儀 報導

吳宗憲提攜兒子吳睿軒（左）不遺餘力，此次攻蛋帶他上台，正式讓兒子出道。

吳宗憲將35組綜藝咖親友團全請上台，讓小巨蛋真實上演綜藝Live秀。（盧禕祺攝）

周杰倫人雖未到場，但不忘和方文山聯名送上花籃。（盧禕祺攝）

吳宗憲28、29日在台北小巨蛋開唱，他和周杰倫（周董）這對昔日師徒17年來的恩怨備受關注，日前周董主動替吳宗憲演唱會打氣破冰，昨他人在徐州開唱沒到場，仍和好友方文山聯名送花籃，除了用金色的字母氣球拼出他英文名字「JACKY」，還寫著：「初心不忘，情感不散，祝憲哥＆咻比嘟嘩再次發熱發光。」但吳宗憲在唱〈你比從前快樂〉前，不忘在台上打趣虧周董：「這首周杰倫唱過，但我唱得比他好聽。」

吳宗憲出道31年，綜藝主持的成就讓人忘了他本是歌手起家，更曾獲第6屆金曲台語歌王殊榮。他擔任演唱會總策畫，精心準備34首歌及5套華服，把節目分為「歌唱再臨」、「綜藝之最」、「美聲團體」和「心路歷程」四段落，耗資5500萬元將小巨蛋打造成巨型綜藝節目攝影棚，還準備兩支巨型麥克風道具和觀眾互動，讓歌迷像是觀賞綜藝大秀，兩場票房共計5830萬元，小賺330萬元。

LOCAL KING再現

他昨以平凡的方式出場，伴隨著歌迷的掌聲與尖叫聲，手持木吉他，由舞台旁緩緩步入，邊走邊自彈自唱〈當你回來找我〉、〈患得患失〉，彷彿回到南二中時期擔任吉他社長年代，也象徵他回到音樂的起點。

他看著滿場1.1萬人的觀眾席，臉上盡是欣慰又喜悅的表情。緊接著他升上二層樓高，襯著金光閃閃舞台與「LOCAL KING」大字及金西裝，台味十足演唱〈真心換絕情〉、〈沒你的城市〉、〈三暝三日〉等台語金曲，喚醒大家他曾是台語歌王的記憶。

聲音略顯吃力

昨晚嘉賓除了咻比嘟嘩，還帶了溫嵐、兒子吳睿軒、女兒吳姍儒，人緣極佳的他更吸引不少圈內好友相挺，他先走到觀眾席和藝人合唱〈笨小孩〉，最後又帶隊領著曹西平、辛龍、郭子乾等35組綜藝咖親友團，眾人狂奔衝上舞台，歡唱〈有夢你會紅〉，在台上邊唱、邊玩自拍，上演現場Live綜藝節目。綜藝咖難得登上小巨蛋，即使吳宗憲說了好幾聲「謝謝」，他們仍不願下台，又興奮唱起〈嫂子賣餃子〉，他忍不住笑罵：「就算我求你們好不好。」

不過他或許久未開唱，聲音略顯吃力，仍不減歌迷熱情，他自虧：「唱得好是歌王，有個王字，如果唱的不是很好，就會少一劃變成土，但土沒關係，如果唱得很爛的話，少一劃就是少下面，變成『干』。」陳曉東昨也開唱，兩人更遠端連線，幫陳曉東慶生。

(中國時報)