Tomorrowland夜未眠 柯P嗨喊不要停

馬丁詹森（中）與柯文哲（右二）、比利時代表處副處長何邁新（右）等人在台上合影。

友善列印
中國時報
報導

來自比利時電音派對「UNITE With Tomorrowland」28日下午4點於台北大佳河濱公園登場，吸引破萬民眾到場參與盛宴。台北市長柯文哲（柯P）、歌手鼓鼓、獵頭者（Headhunterz）、馬丁詹森（Martin Jensen）等7組國際級DJ在台、3組神級DJ在海外連線，陪民眾馬拉松12小時嗨到今天凌晨4點。

昨鼓鼓開場後，接著登台的丹麥DJ馬丁詹森大吼：「台灣你們準備好今晚跟我一起嗨了嗎？我要聽到你們的聲音，把你的手舉起來！」熱情邀請台下民眾跳起來，「你們可以跟我一起唱嗎？」

柯P隨著DJ嘶吼

柯P在7點20分驚喜登台，高喊：「Hello～ Taipei！ I love you！」還帶著比利時台北辦事處副處長何邁新（Maxime Ramon）、荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（Guy Wittich）、丹麥商務辦事處處長倪安升（Nicholas Enersen）等人來跟馬丁踢館！

馬丁音樂一下向柯P出招：「舉起你的手，準備好跟上我了嗎？」有備而來的柯P雙手握拳往上揮舉，跟著音樂上下跳；面對馬丁挑釁式地嘶吼，柯P也「嘿～」地喊回去，互軋完1首歌後馬丁說：「太謝謝你了柯P，我們替柯P大聲尖叫！」柯P則叫台下「不要停（Keep going）」，在尖叫聲歡送中步下舞台。

市長凌晨2度登台

柯P凌晨3點20分二度登台參與「魔幻之鏡」環節，與台灣民眾一起加入比利時Tomorrowland主場，跟UNITE成員國阿布達比、黎巴嫩、墨西哥、馬爾他、義大利及西班牙等全球超過40萬樂迷一起無時差連線，也讓全場活動氣氛嗨到最高點。

(中國時報)

吳宗憲收周董花籃 「我唱得比他… 鼓鼓喚回DJ魂丁噹秀蠻腰力挺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。