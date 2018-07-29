Tomorrowland夜未眠 柯P嗨喊不要停

2018年07月29日 04:11 中國時報 潘鈺楨 報導

來自比利時電音派對「UNITE With Tomorrowland」28日下午4點於台北大佳河濱公園登場，吸引破萬民眾到場參與盛宴。台北市長柯文哲（柯P）、歌手鼓鼓、獵頭者（Headhunterz）、馬丁詹森（Martin Jensen）等7組國際級DJ在台、3組神級DJ在海外連線，陪民眾馬拉松12小時嗨到今天凌晨4點。

昨鼓鼓開場後，接著登台的丹麥DJ馬丁詹森大吼：「台灣你們準備好今晚跟我一起嗨了嗎？我要聽到你們的聲音，把你的手舉起來！」熱情邀請台下民眾跳起來，「你們可以跟我一起唱嗎？」

柯P隨著DJ嘶吼

柯P在7點20分驚喜登台，高喊：「Hello～ Taipei！ I love you！」還帶著比利時台北辦事處副處長何邁新（Maxime Ramon）、荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（Guy Wittich）、丹麥商務辦事處處長倪安升（Nicholas Enersen）等人來跟馬丁踢館！

馬丁音樂一下向柯P出招：「舉起你的手，準備好跟上我了嗎？」有備而來的柯P雙手握拳往上揮舉，跟著音樂上下跳；面對馬丁挑釁式地嘶吼，柯P也「嘿～」地喊回去，互軋完1首歌後馬丁說：「太謝謝你了柯P，我們替柯P大聲尖叫！」柯P則叫台下「不要停（Keep going）」，在尖叫聲歡送中步下舞台。

市長凌晨2度登台

柯P凌晨3點20分二度登台參與「魔幻之鏡」環節，與台灣民眾一起加入比利時Tomorrowland主場，跟UNITE成員國阿布達比、黎巴嫩、墨西哥、馬爾他、義大利及西班牙等全球超過40萬樂迷一起無時差連線，也讓全場活動氣氛嗨到最高點。

(中國時報)