詹雅雯獻愛 唱歌換馬桶樣樣來

詹雅雯（前排中）為黃阿公獻唱新歌〈天袂辜負阮〉。

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中國時報
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詹雅雯（右）按摩，讓黃阿公笑得合不攏嘴。
詹雅雯昨幫忙粉刷、修繕老屋。

詹雅雯向來熱心公益，工作忙碌的她依然沒忘記幫助弱勢，日前她和其所屬的感恩志工團發現一名住在彰化鹿港的75歲獨居老人黃老先生，獨守破舊的老房，28日一大早，她帶領上百位志工一起幫忙修繕房子，除了親手幫忙拆除床櫃、拔雜草，還幫老爺爺按摩，讓老先生開心說：「真多謝，世間哪有這麼好的人啊！」

黃阿公獨居多年、沒有小孩，罹患狹心症及高血壓，他位在鹿港的30多坪祖厝因風吹日曬久未整理，雜草長得比人高，草叢中還會有蛇、蜈蚣出沒，蚊蟲也特別多，阿公因年事已高，無力整理，只能任其髒亂下去，天花板更是只剩下空架子、牆壁發霉溼氣重，連廁所都損壞多年。

油漆行愛心響應

詹雅雯昨率領感恩志工團上百位志工，頂著36度豔陽，犧牲假日幫阿公打掃清理祖厝，原本預計規畫到下午5點完工，但大家除了粉刷牆壁、蓋屋頂，一整理才發現屋子問題不少，因此大家主動幫忙換了老舊電線、清雜草、拆床櫃，再輪流用人工接力方式把廢棄物搬到屋外，一夥人忙到晚上才收工，詹雅雯全程都親力親為監工、施工。

由於阿公的馬桶壞了，阿公都是上完廁所後，從外面提水進來沖，非常不方便，因此詹雅雯除了幫阿公打造一個新的馬桶，還貼心準備一個臨時馬桶供他使用，她不忘提醒阿公新馬桶水泥還沒乾，要等3天才能用。更令人感動的是，他們原本請了2台山貓開路，沒想到老闆一到場發現是她，立刻表明不收錢，油漆行的老闆娘也阿莎力免費提供原料，讓她相當感動。

籌備台中演唱會

整個過程中，黃阿公笑得樂不可支，詹雅雯還在中午休息時間過去陪阿公聊天，唱了1首還未發表的新專輯歌曲〈天袂辜負阮〉逗樂老先生，也撫慰志工的心。詹雅雯號召大家共同行善，盼能藉著她的拋磚引玉，讓社會不斷注入暖流，詹雅雯近日除了做公益，也忙著籌備台中演唱會以及全球義診義演活動。「一見中情」演唱會將在10月20、21日於台中中興大學惠蓀堂開唱，購票洽年代售票。

(中國時報)

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