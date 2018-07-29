王淨掏耳結隙 林柏叡打嗝結緣

2018年07月29日 04:11 中國時報 徐桐炘 專訪

林柏叡因《深藍與月光》翻紅，首度主演電影《鬥魚》。（石智中攝）

20歲王淨曾出版小說《芭樂愛情》等書。（石智中攝）

王淨（右）和林柏叡因戲結緣。（石智中攝）

電視劇《鬥魚》放映時曾在台造成熱潮，14年後監製柯宜勤斥資破億再推電影版，將於8月17日上映，由新生代演員林柏叡和王淨主演，2人初生之犢不畏虎，對原角色沒有太多包袱，一心想創造出屬於他們的「小燕子」和「于皓」，但似乎太過拚命，林柏叡摔車外因動作戲累積一堆傷，王淨則因情緒陷入太深在夢裡狂哭，而毫不保留的付出，也讓他們從一開始的陌生緩緩走進彼此心裡。

開拍前彼此都感受到極深的距離感，林柏叡表示：「不熟到排戲時都無法入戲。」王淨笑說，當時覺得林態度吊兒啷噹，林則覺得王很跩、不友善。難道劇組沒發現問題？2人異口同聲回應：「有。」導演只好要求他們模擬主角同居時的甜蜜狀態，沒想到「耳屎門」事件發生後，竟讓頻率對不上的他們「更不對盤」，就算被關在同個小房間裡依然「各做各的」。

接近王淨心跳加快

王淨在排練時被要求幫林柏叡掏耳朵，意外看見對方耳朵裡一堆大塊耳屎，她激動說：「我是看到痘痘就一定要擠、看到結痂就一定要摳的人。」因此興奮用指甲奮力一挖，沒想到動作太大，讓林耳朵流血。林在旁吐槽：「她就是不管我死活一定要把那顆挖出來，結果她就說：『流血了！歹勢歹勢。』然後就走了，剩我一個人坐在那邊，也不知道跟誰說。」2人不但沒有因此靠近，反而更添嫌隙。

林柏叡自認對喜歡的女生不擅言詞，因角色設定，一接近王淨就會緊張和心跳加快，但找王討論角色時，對方總是「句點式」回覆：「對啊」、「好啊」，他不免冒出「現在是怎樣」的無奈心情，王解釋，私下因怕生極少和不熟的人聊天，和親近的人偶爾開玩笑，當時和林不熟識，才用冷靜又不失禮的方式回答，但回家時會想著：「天啊！這要怎麼演。」

南部拍片情轉濃

「會變熟是開拍後，有一天我一直打嗝。」林柏叡表示收音師當天還關心他的胃是否有問題，但為不影響拍攝進度，他得在每次開拍前用力把嗝打出來，也因發出超大聲響逗笑王淨，那天起終於拉近距離，會互相打鬧。2人情感意外因耳屎僵化，又因打嗝破冰，林表示：「她就覺得很噁心。」王也毫不留情吐槽說：「到現在還是覺得很噁心！」林又回個不以為意的表情，小兩口互動十分逗趣。

王淨表示轉往南部拍攝後朝夕相處，開始欣賞林柏叡坦率不掩藏的一面。林則爆料王在他打嗝後自編一首曲子，雖然已遺忘內容，但他心想：「這個女生怎麼可以編出這麼愚蠢的歌，超荒謬！」他也完全無視對方「才女」的稱號，只覺得：「她很問號，非常無厘頭。」精采內容全文請見8月1日出刊的8月號《愛女生》雜誌。

(中國時報)