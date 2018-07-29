網紅女打仔拚當城市小姐

2018年07月29日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

張如君（右）昨帶台灣賽區主席木熙衣出席賽前記者會。（盧禕祺攝）

第13屆全球城市小姐先生暨全球城市形象大使台灣區選拔賽，8月4日將於台北圓山飯店舉行，選拔協會28日舉行賽前記者會，今年台灣賽區競爭激烈，參賽佳麗展現「霹靂手段」表演武術狠劈木頭，城市先生的參賽者有的變魔術、有的跳芭蕾，展現奪冠氣勢。

台灣賽區參賽者昨在東方工商校園內展現集訓成果，由2012年全球城市小姐選拔賽台灣賽區第3名的「學姊」曾靖淳，帶領2位今年參賽佳麗李棠霓和林湘婷表演跆拳道，3位美眉虎虎生風，尤其「劈木頭」動作犀利，眼神凶狠，拳腳功夫了得。

新生代中德混血演員李棠霓，最近參演衛子雲執導的新電影《武術奇蹟》，接受過一連串武術訓練，衛子雲訓練一批新秀演員學武術，希望台灣也有一批「衛家班」，18歲的李棠霓已是成員之一；另一位參賽佳麗江佳謙是武術高手，亦是人氣爆棚的網紅。

木熙衣年底出輯

「選美教母」張如君創辦的全球城市小姐先生暨城市形象大使選拔大賽，今年首度加入非洲和澳洲賽區，大中華總決賽10月13日在天津舉行，世界盃決賽10月27日在濟南舉行。今年台灣賽區主席木熙衣是城市小姐選美冠軍，也是張如君旗下女團「City魅」團長，年底將發行《同星》專輯，今年的台灣賽區選拔大賽被認為是最有星味的選美比賽。詳情可洽選拔大賽官網：www.missglobalcity.org

(中國時報)