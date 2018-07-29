北市低碳永續家園 10社區獲銅級認證

臺北能源之丘。（臺北市政府環境保護局提供）

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中國時報
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天山里微笑農場。（臺北市政府環境保護局提供）

編按　在全球人口高度都市化的現今，讓居民享有完善的生育政策、便捷的城市交通、優質的就業政策、達成永續城市規畫，是各縣市治理與國家幸福指數的重要指標。《中國時報》特別發行「宜居城市」專刊，推廣各縣市政府的宜居政策，讓讀者感受到各縣市政府機關的

臺北市推動低碳永續家園，2014年起環保局積極輔導各社區參與環保署低碳永續家園認證評等，2017年有10個里取得銅級認證，像是北投區豐年里辦理二手市場，讓民眾以用不到的用品以物易物，或用低廉價格購買二手品；中正區螢雪里則改造閒置空地綠美化成為綠化社區，各具特色。

2017年臺北市獲得環保署低碳永續家園認證銅級分別為士林區天山里、中正區板溪里、螢雪里，內湖區樂康里、西安里、康寧里、北投區豐年里、秀山里、南港區鴻福里、玉成里，各自具有推動低碳家園特色。

臺北市環保局表示，打造低碳城市從基層社區做起，透過深度建置，營造各區低碳推動核心，未來將定期辦理交流及研習觀摩活動，讓社區彼此分享低碳示範社區建置經驗，帶動更多社區參與。

天山里早在2000年就參與北市環保社區推動方案，隨後還參加水利署水資源論壇，積極推廣水資源重要性，並號召志工把里內空地改造成微笑農場，里長還邀請社區大學、園藝廠商協助，指導民眾參與社區綠化教室培訓課程。

螢雪里推動閒置髒亂空地綠美化，2012年起發起「轉角遇到綠」活動，將里內4處閒置空地進行綠美化，成為社區民眾休憩好去處；板溪里則把原被廢棄物堆滿的用地改造成小公園，並種植植栽綠化環境。

近年流行快時尚，民眾購買物品、衣物常使用一次或未使用就丟棄，豐年里、秀山里配合環保局資源回收政策，落實回收再利用觀念，建立物品交換平台、跳蚤市場，讓民眾花小錢就能買到想要的物品，還能把用不到的東西交給需要的人。

玉成里青雲雲海宮是南港區首批購置環保金爐的廟宇，2017年啟用至今，並自5年前起實施減少燃燒金紙量；鴻福里申請紙錢集中交由清潔隊統一燃燒，並透過紙錢減量、一爐一香等措施，減少空氣汙染源排放，維持社區空氣清新。

因應極端氣候，康樂里、西安里強化居民防災意識及災害應變相關知識，定期辦理防災應變活動、自主防災演練，並於公園設置防災避難看板、疏散避難動線；康寧里因集合式住宅居多，自行建立防救及預警通報系統，避免災害造成連鎖反應。（臺北市政府環境保護局廣告）

(中國時報)

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