6大面向打造環境友善城市

2018年07月29日 04:11 中國時報 林縉明 報導

臺北市透過低碳生活、綠能節電、綠色運輸、資源循環、生態綠化與永續經營等六大面向推動低碳家園，領先全國推動城市溫室氣體盤查，並訂定溫室氣體管制執行計畫，落實低碳社區推動，2017年獲環保署頒發「低碳永續家園認證評等」銀級認證，屬於市層級最高等級。

臺北市政府推動禁用一次性及美耐皿餐具，市政大樓從2016年4月1日起實施，市政大樓以外機關學校則是同年8月1日跟進，由公而私、由內而外，強化宣導環保生活習慣及價值觀，未來也將逐步推廣至市府委外場館、企業、夜市，建立人人自備環保餐具的好習慣。

臺北市環保局推廣「循環」經濟，2013年成立二手書交流平台，近年更建立雲端書庫系統，簡化民眾索取書籍程序；此外，內湖區及萬華區結合延慧書庫成立「再生家具展示拍賣場」，由環保局統一收集、修復堪用大型家具，並透過實場與網路等拍賣，提供民眾挑選。

臺北市積極發展再生能源及活化掩埋場土地利用，推動「臺北能源之丘」計畫，市府提供土地標租給廠商，於封閉的福德坑掩埋場建置太陽發電系統，全年總發電量超過200萬度，為全國第一個完工發電的掩埋場太陽能電廠，南港山豬窟掩埋場山水綠生態公園二期工程，全年發電量預估可達100萬度，預估今年底完工。

除打造環境友善城市，臺北市積極參與國際環境組織競賽，中山區劍潭里參與國際宜居城市競逐，展現碳中和社區特色，經過書面審查、實質簡報說明等程序，獲得銅牌獎肯定。（臺北市政府環境保護局廣告）

(中國時報)