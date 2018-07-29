打造水岸宜居城市 北市工務局提3大願景

2018年07月29日 04:11 中國時報 林縉明 報導

台北市文山區防洪計畫5項工程增加52000立方公尺滯洪量。（台北市工務局提供）

近年來全球氣候變遷，水環境面臨嚴峻挑戰，像是颱風、暴雨、缺水、炎熱高溫等情形，台北市工務局長期致力防洪排水建設及河川整治，以「韌性水調適」、「永續水利用」、「友善水環境」三大願景，打造安全、永續、親水、生態的水岸城市，讓台北成為安全的宜居城市。

全球氣候異常，導致出現短時急降雨釀災，工務局逐步把水泥鋪面改為透水鋪面，讓雨水能滲入土壤，增加城市保水、減少路面積水情形，2015年至今累積改善17萬平方公尺，城市綠資源面積增加30萬平方公尺，尤其是透水人行道可降溫2.05至3.53度，還可以削減地表雨水逕流達7.3％至17.8％。

針對瞬間強降雨部分，工務局透過上游保水、中游減洪、下游防洪整體規畫，辦理文山區防洪計畫，包括「景美抽水站機組增設工程」、「福興路排水分流新建工程」、「興隆路3段304巷排水分流工程」、「文山運動中心北側用地滯洪池」，以及「辛亥路憲兵營區停車場滯洪池」等5項工程，增加52,000立方公尺滯洪量，大幅降低地區洪災風險。

此外，永續水利用方面，藉由建置公園、雨撲滿，可以提供植栽澆灌、道路沖洗，也能開放民眾取用。為方便民眾於公共場所、公園、登山步道取得飲用水，逐步建置直飲台，全北市至今已超過800座，減少購買瓶裝水機會。

北市工務局推動宜居城市，除透過工程進行改善，每年還舉辦400場環境教育活動，超過1萬3000人參與，同時搭配藍色公路主題導覽、台北河岸音樂季、台北河岸童樂會、春浪音樂節等活動，各季節都有河岸水域活動，鼓勵民眾親水並落實水資源保育。

工務局表示，未來將持續朝永續的水綠城市願景邁進，逐步提升公共設施綠色基礎設施比例，2030年全市公共設施像人行道、自行車道等透水鋪面達80％、提升暴雨保護能力達88.8mm/hr，並提升汙水處理之再生水每月生產量達420萬立方公尺。

(中國時報)