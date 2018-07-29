國際水環境論壇看見水綠台北

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中國時報
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台北市推動永續宜居城市建設，積極接軌國際，「2018台北國際水環境高峰論壇暨產業展」將於8月30日至9月1日在松山文創園區盛大舉辦，邀請泰國、韓國、日本、馬來西亞、新加坡、紐西蘭等14國參加，並有高達145個攤位參展，透過各方交流，讓世界看見台灣的水環境能量。

第三屆台北水環境論壇暨產業展主軸包含「智慧水管理」、「綠色基礎設施」、「循環經濟」及「水處理」等4大主題，邀請各國城市代表及國內專家，就國內外政策與面臨挑戰交流，經濟部水利署及台灣開放資料聯盟、台灣防災產業協會、民生公共物聯網、環境感測器網路系統等也將共襄盛舉。

除了論壇交流，會場也將由台北市政府、經濟部水利署、國家災害科技防救中心等單位規畫高達145個攤位，呈現最新發展技術，其中包含田園城市及水環境教育專區，由NGO夥伴結合產官學界共同將水資源、生態及永續發展等理念成為台北生活的一部分，並逐步落實聯合國的「全球永續發展目標」。

「2018台北國際水環境高峰論壇暨產業展」，期盼以在地化、國際化、商業化的策略，深化國際間交流，將北市水環境建設及管理經驗行銷國際，促進國內技術升級與創新，進一步創造媒合機會帶動產業外銷，將台灣水環境能量帶入國際舞台。報名網址可上www.taipeiwater2018.com。

(中國時報)

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