新北體貼照顧者 喘息服務讓守護不孤單

2018年07月29日 04:11 中國時報 葉德正 報導宋原彰、

新北市提供照顧者喘息機會，吳麗慧（右三）、楊友蘭（左二）分享照顧心得和技巧，右一為家總祕書長陳景寧、右二為新北市社會局長張錦麗、左一為新北家協理事長陳穎叡，蹲者為合庫人壽公關郭韋辰。（新北市社會局提供）

泰山奇蹟之家是新北市要成立的14家「照顧者暖心咖啡站」之一，目前試營運中。（新北市社會局提供）

長期照顧者情緒壓力無處宣洩，易衍生更多問題，新北市政府與中華民國家庭照顧者關懷總會、新北市家庭照顧者關懷協會、合作金庫人壽公司合作，推出「守護不孤單」照顧者巡迴咖啡館，呼籲照顧者善用喘息服務，透過一杯咖啡香，讓自己沉澱再出發，先照顧好自己才能照顧家人。

國家發展委員會預估，2030年我國扶養比將高過5成，在扶養比失衡情況下，不但加重青壯年人口的扶養負擔，更顯示出對關懷「照護者」的重要性，許多家庭照護者因為長期且密集照顧家人，導致身心俱疲，健康也跟著出現警訊。

新北市社會局長張錦麗說，新北市目前超過10萬人有長照需求，市府除推出公共托老中心和佈老時間銀行外，也配合中央推動長照2.0，但仍有一些照顧重擔落在家人，為紓解照顧者長期產生壓力，以「照顧者巡迴咖啡館」為主題，去年巡迴全市30個社區陪伴站，提供照顧者紓壓、技巧指導等，今年預計再增加20個。

張錦麗表示，新北市正計畫在全市35家公共托老中心，優先擇定14家，開設「照顧者暖心咖啡站」，以提供照顧者喘息服務，目前泰山奇蹟之家和貢寮福隆公共托老中心都已經籌設完成，進入試營運階段。

張錦麗說，泰山奇蹟之家利用木頭裝潢，有一座長條吧檯，氣氛溫馨；貢寮福隆公共托老中心則面向沙灘，由80多歲的阿嬤在岸邊提供手沖黑咖啡，不僅受到照顧者的青睞，甚至吸引外國遊客。

中華民國家庭照顧者關懷總會祕書長陳景寧表示，家中若有長輩倒下，平均照顧時間長達9年，長照2.0政策的目標是希望照顧者「照顧不離職」，透過人力替換、財務收支和家庭照顧協議，減輕負擔。

新北市家庭照顧者關懷協會理事長陳穎叡指出，長照2.0依受照顧者失能的程度，核定家庭照顧者每年約3萬2000元至4萬8000元補助額度，可使用於居家、機構、日照中心、小規模多機能夜間喘息，對照顧者無疑是一大幫助，也呼籲大家應該掌握資源，別喪失權益。

每位照顧者都有不同的故事！照顧臥床15年的母親的楊友蘭，分享自己照顧中風媽媽時，有次因泡奶精神不濟被熱水燙醒；曾女士也說，本來四代同堂的幸福家庭，因婆婆幻聽，房子差點被賣了。來到照顧者咖啡，這些照顧者們宣洩情緒壓力，專家適時提供照顧技巧與紓壓方法，喘息過後，照顧者能更有勇氣面對這必須一肩扛起的責任。

出席照顧者喘息咖啡分享活動，照顧者們無私分享自己的生命故事，每個人都有著心酸悲哀的歷程，卻也能從他們的眼神中看出，始終對家人難以割捨的親情，還有扛下責任的決心。

照顧91歲婆婆的曾女士原本四代同堂，是附近鄰居與親友羨慕的家庭，但婆婆重度失智後，開始幻聽、幻覺，甚至幻視。曾女士說，婆婆打電話給仲介要賣房子，她看到仲介來家裡來看房子覺得很詫異，一問之下才知道，原來婆婆覺得房子會搖動，因此急著要賣掉，聽得現場聽眾一陣驚呼。

另一位照顧者吳麗慧，一手擔起照顧家中兩老的責任，母親因跌倒造成水腦症，照顧起來需要技巧，在專家建議下，接受居家服務專業訓練，取得證照後再回頭照顧母親，平時也學習太極拳與紓壓按摩技巧，幫母親做復健也更得心應手，她也呼籲照顧者適時對外尋求協助，別一個人承擔所有擔子。

面對每位照顧者不同的故事，有17年長照經驗的巫瑩慧老師表示，事實上每個人遇到的狀況不同，因此處遇也就不一樣。她說，只要透過同儕聚會，讓每個人抒發心情，再從別人的支持獲得力量，就更能有勇氣面對新的挑戰。

(中國時報)