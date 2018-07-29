宜蘭礁溪 泡好湯樂活養老

2018年07月29日 04:11 中國時報 胡健森 報導

鄉長林錫忠從陳建仁副總統手中接過「2018台灣城鎮品牌獎」金獎獎座。（礁溪鄉公所提供）

美麗迷人的礁溪鄉夜景，令人陶醉。（礁溪鄉公所提供）

已傳承超過200年，並已成為全國十大民俗活動的礁溪鄉「二龍競渡」。（礁溪鄉公所提供）

資源豐富的礁溪鄉，在鄉長林錫忠帶領行政團隊的共同努力下，顯得越來越亮眼，今年榮獲由全球品牌管理協會及《今周刊》共同主辦的「2018台灣城鎮品牌獎」金獎，2017年礁溪溫泉獲選為「10大好湯」及「五大名湯」，2013年榮獲「國際宜居城市大會」花園城市類銅質獎，另在2012年以溫泉養生樂活小城為主題，在全國319個鄉鎮的激烈競爭中，獲得台灣十大觀光小城的殊榮。

擁有好的資源更要有優秀的領導人及行政團隊，礁溪鄉65歲以上的長者約有5200人，約占總人口數14％，為了讓長者享有健康、幸福、快樂的老年生活，鄉公所特別打造友善農場，教導長者以自然農法方式栽種農作物，並舉辦研習課程，讓長者們透過健康、悠閒的農務活動，學習到農作知識、技巧及健康養生觀念，從2012年起開辦的長者日托站，服務總人次將近5000人次，公所每月也定期派員探訪獨居老人，連結民間資源，使獨居老人獲得在地妥適的照顧及醫療服務。

觀光行銷及發展文創，是鄉公所積極推動的鄉政重點，除了冬季的礁溪溫泉季，夏季亦推出「夏戀礁溪系列活動」，歡迎遊客一年四季都到礁溪泡湯，不僅泡得過癮，更泡出健康！「礁溪假日街頭音樂會」讓礁溪的街頭更為精彩，也備受地方居民及遊客的好評；「礁溪在地文化自行車輕旅遊」則讓外地遊客意猶未盡地一玩再玩，「礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松」則是近年來聞名全國的運動盛會，除了有來自各地的長跑好手同場較勁，也是適合全家大小一同參加，輕鬆飽覽礁溪絕美風光的家庭休閒活動。

在發展文創方面，鄉公所接連舉辦「礁溪詞曲創作及詩詞徵選」、「礁溪之美攝影比賽」等競賽，吸引許多文人雅士共襄盛舉，讓礁溪的文風更有內涵，也更成功地推廣礁溪，讓更多人透過聽覺、視覺來體會到礁溪之美；「天然染工藝」則是鄉公所在永續環境及人文健康的理念基礎上，持續保存傳統文化及傳承在地工藝，推展礁溪成為天然染之培力基地，帶動周邊觀光與文創產業發展，同時培育更多的工藝人才。

以溫泉聞名於世的宜蘭縣礁溪鄉位於台灣東北部，全鄉面積約101平方公里，人口數約3萬6000人，因地處火山帶，形成特殊的溫泉、瀑布、湖泊及山景等多樣景觀地貌，礁溪鄉山明水秀，擁有絕佳的居住環境，設有3處公設的優質溫泉園區、3條自然山林步道、2座綠蔭湖泊、3處壯觀瀑布、6座古蹟建築及3項民俗慶典，2006年6月北宜高速公路通車後，礁溪與台北間距離僅需40分鐘，另外鐵路宜蘭線、公路台九線，自北往南，皆從礁溪鄉中央貫穿，交通十分便利。

礁溪鄉是一個融合了現代與傳統，快速發展中的鄉鎮，市區內一棟棟新建的大樓與星級觀光飯店，以及聚集了宜蘭縣所有名店的商店街，一波波湧進的人潮旅客，讓人感受到礁溪鄉躍入現代都市的無窮發展動能。

礁溪鄉同時保留了許多先人們所留下來珍貴傳統文化及民俗活動，像是已傳承超過200年，有別於一般龍舟賽並已成為全國十大民俗活動的「二龍競渡」，以及流傳超過120年的「中秋節盪鞦韆」，高達7公尺的鞦韆架完全不用釘子，採用杉木、竹子及藤條以古法搭設而成，是台灣目前獨有的賽事。

而距今約1400年，中心位置在礁溪鄉二龍村的「淇武蘭遺址」，是宜蘭縣迄今發掘面積最大的考古遺址，面積約4000平方公尺，出土的各類器具，與動、植物、貝殼等生態遺留，總件數達100萬件以上，部分史料已在烏石港的蘭陽博物館展示，政府並著手規畫淇武蘭遺址公園，將完整呈現噶瑪蘭平埔族傳統文化之內涵與變遷。

礁溪鄉更有豐富的溫泉美食，利用溫泉富含礦物質及溫度的特性，礁溪地區孕育出全國獨特的溫泉農業，如溫泉空心菜及溫泉甲魚，均因溫泉水的培養環境而品質極佳，還有茭白筍、絲瓜、番茄、米及米粉等，都是礁溪有名的農特產品，深化民眾喜愛，在地農民並推出溫泉蔬果採收體驗活動，創造許多觀光附加價值。

(中國時報)