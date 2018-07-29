台3線串聯輕旅行 活力竹縣緩緩生活

2018年07月29日 04:11 中國時報 楊宗灝 報導

新竹縣不受少子化衝擊，縣府推動「智慧教室」，成為學童學習好幫手。（新竹縣政府提供）

快捷公車是竹北、竹科、高鐵往返民眾最好的交通工具。（新竹縣政府提供）

年年蟬聯失業率最低的新竹縣，不但生育率高居全國第二，縣府團隊致力推動的「7縱7橫」路網，也緩解竹科、工研院與新竹縣市過去令人詬病的交通問題。每年舉辦的「緩緩生活節」，更讓新竹縣成為全台宜居城市首選。

新竹縣長邱鏡淳認為，一座城市是否宜家、宜室、宜居，不外乎就是滿足民眾的食、衣、住、行、育、樂，達標的項目愈多，就愈符合宜居城市標準，而新竹縣正是民眾心目中的「賓果」城市。

今年5月中旬，縣府於「鳳山工業區招商說明會」中，成功吸引來自國內外35家廠商的董座、CEO，瞄準新竹縣的整體投資環境，對招商設有單一服務窗口感到滿意，表達高度投資興趣與意願。新竹縣不但能提供優質工作環境，對於民眾生育補助照顧更是不遺餘力。

新竹縣政府所提供的生育補助，包括新生兒營養補助費每胎1萬元，第三胎以上，不設排富條款及就業條件，一般家庭每月補助2000至3000元，弱勢家庭每月補助4000至5000元。另外還有「育兒津貼」以及「居家托育服務中心」等，只要符合條件規定者，都可以提出申請。

托老方面，縣政府為減輕家庭照顧者負擔、協助失能長者在宅服務，提供專業居家照護員到宅協助備餐、沐浴、翻身、陪同就醫等服務。另為實現原鄉長者在地老化，新竹縣政府目前設有7個部落文化健康站，結合部落、宗教組織與民間熱心捐助，為部落長者提供日間關懷服務。

照顧學童飲食方面，新竹縣府力推食物森林、共耕共享，積極推廣學校營養午餐採用4章1Q，更於2017年2月成為全國率先試辦的6縣市之一，希望能夠提供孩童最優質健康的營養午餐。

交通政策部分，縣府規畫的棋盤式「7縱7橫」路網，同時解決新竹縣市、科學園區和工研院間的交通問題。而快捷公車則是竹北、竹科、高鐵往返民眾最好的交通工具，同時也是許多園區工作者，上班時的最佳選擇，不只讓搭車的人省去塞車麻煩，同時也減少開車人數，達到疏解車潮、節能減碳的目的。

節能減碳方面，新竹縣已連續7年獲環保署評定，因應氣候變遷行動，執行績效特優縣市。同時為了照顧弱勢團體權益，解決廢棄尿布問題，縣環保局整合新技術研發，並與產、學界組成「尿布變黃金」聯隊，將廢棄尿布轉為具有經濟價值的再生紙漿等工業原料，有效減少碳排放量，讓綠色環保得以永續發展。

新竹縣政府並將文化創意產業結合觀光發展，整合關西鎮南雄里社區早年最繁榮的石店尾老街，至今已完成10間老店的空間改造，讓文創業者入駐營業現已頗具規模。而全國第一座，新竹縣台3線駐地工作站「故事屋角」也已啟用2年多，結合在地人文脈絡、客家文史，並以凝聚社區共識為目標。

今年新竹縣接連辦理「緩緩生活節」，串起關西、橫山、竹東等台3線周邊鄉鎮，讓地方每個社區規畫自己的輕旅行活動，包括邀請在地耆老們分享生命故事，找到屬於新竹縣在地的旅遊方式，讓鄉鎮渾然天成的樸實，去吸引喜愛深度的旅行者，感受舒適的簡單慢生活，相信這種小而美的旅遊方式，才是符合城市人的宜居生活。

(中國時報)