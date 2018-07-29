林智堅打造幸福工程

即將開放體驗的新竹市第2座親子館「香山區親子館，設施包括有趣又可學習交通安全知識的迷你版滑步車道。（陳育賢攝）

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中國時報
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新竹市親子館一直以來深受大小朋友的喜愛，在親子館內外總能看見孩子期待的眼神、聽見孩子的歡笑聲，以及親子同樂的溫馨畫面，市長林智堅表示，新竹市的第2座親子館即將在8月於香山區誕生，希望讓孩子在有趣的空間內快樂遊戲與學習。

林智堅表示，新竹市是一座兒童城市，此次希望透過幸福工程打造的香山區親子館，讓孩子與家長在安全、有趣的空間內遊戲與學習。香山區親子館位在香山行政大樓內，外觀是玻璃金字塔式建築，室內面積共計1232平方公尺（約372.68坪），館內挑高式建築使整體空間充滿陽光。另外，館內有棵大樹，還有延伸隧道以及孩子們最喜愛的紙捲迷宮，且館內各角落都有著可愛的松鼠意象陪伴大家。

林智堅說，「友善親子、探索成長」是香山區親子館的設計主軸，空間規畫皆考量兒童不同年齡層發展階段，另有角色扮演區、以在地山景特色為背景的積木牆、有趣又可學習交通安全知識的迷你版滑步車道、發揮創意揮灑色彩的潑彩教室，以及0至2歲遊戲專區等設施。

林智堅說，香山區親子館強調專業友善服務，針對不同需求兒童提供照顧，設置共融設施設備及教玩具，包含雙視DM、有聲書、擺位椅及感統玩具等等，期待透過多元化的服務，實現「幸福從陪伴開始」的服務理念，市府會持續陪伴著每位家長與孩子一起成長，讓歡笑充滿著城市。

社會處長李季縈表示，香山區親子館未來將於每周二到周日開放，每天有3個服務場次，每場次90分鐘並可容納50組的親子使用。

(中國時報)

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