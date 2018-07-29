苗栗縣產業全面升級 招商引資成果豐碩

2018年07月29日 04:11 中國時報 陳慶居 報導

苗栗縣政府致力打造苗栗為宜居城市，縣長徐耀昌（中）接見肯定獲第三屆百大青農的吳昌隆（左）與邱俊閔（右）。（陳慶居攝）

苗栗縣政府致力於產業發展，推動多元並進全面升級，結合產、官、學、研及相關單位資源，建構產業資源整合，資訊交流並補助廠商技術研發，媒合業界上市，落實苗栗產業特色化、高值化的願景，以主動關懷輔導、特色產業形塑及研發導入資源方式，帶動地區產業發展為目標。

You Bike公共自行車最近相繼推廣到苗栗市、頭份市和竹南鎮，迎合節能減碳及健康趨勢，更是宜居城市的重要指標。

苗栗縣政府工商發展處在「招商引資．投資苗栗」方面，很早就設定為重要施政工作，縣長徐耀昌上任以來，先於2015年2月2日成立「苗栗縣政府招商服務馬上辦中心」，專責辦理招商業務，縮短申請流程並成功引進百餘家企業設廠，企業廠商投資金額早逾千億元以上。

工商發展處進一步統計，苗栗縣2017年失業率為3.6％，低於全國平均失業率3.8％，在全國所有縣市中為第二低的縣市，更是西部縣市中最低者，充分呈現招商有成、投資有效益的指標，也獲得企業和廠商高度肯定。

苗栗縣政府辦理地方產業創新研發（SBIR）業務，至今已補助85家業者，金額達6304萬餘元，多家廠商參加歷屆巴黎發明展均榮獲金、銀、銅牌獎，提升苗栗縣中小企業創新能量，也讓世界看見苗栗產業的升級與競爭力。縣府也協助辦理媒合，為企業搭起多元商機。

在公共自行車租賃站建置方面，苗栗市已於6月底率先開通6站，近期內可望增至9站；隨後又於7月初開通頭份市與竹南鎮13站，第二階段今年9月預定增加到30站，提供1200輛公共自行車，供通勤、通學、轉乘接駁、逛街、休閒、運動及旅遊等用途。

縣府為鼓勵民眾多加利用，即日起至2019年6月底，前30分鐘免費騎乘，而微笑單車公司為提升使用率，也推出樂騎You Bike抽獎趣，民眾在今年8月31日前，每騎5次可獲得1個抽獎機會，每騎10次可獲得2次抽獎機會，獎品有啟用特製卡及iPhone X等。

苗栗縣政府在招商引資帶動地方繁榮、增加就業機會及輔導產業創新研發，都有亮麗成果之外，也鼓勵青年農民返鄉投入傳承與創新，供應有機無毒農產品，為鄉親食安把關，青農返鄉傳承，有助減緩農村老化，也能照顧長輩和子女共享天倫。

苗栗縣政府農業處在產業輔導方面，從有機農業推廣、生物性農藥、有機防治資材，乃至於產製儲銷輔導措施等，均全面配合中央輔導與輔助，優先協助青年農民。

青年農民在技術或相關資訊的取得，則以個別協助輔導或轉介相關農業改良場，以增進其專業知識與技術；未來縣府在經費較寬鬆下，將投入更多預算，扶植青年農民返鄉創業所需基金，以減輕初期投入的成本壓力。

另加強推動有機及友善環境耕作面積，輔導申請產銷履歷，希望打造苗栗為西部有機縣標竿，結合產業行銷活動打開各地通路，並運用推介會積極開拓大陸市場，辦理食農教育及農村特色體驗等多元行銷，提高青年農民返鄉意願。

苗栗縣的邱俊閔與吳昌隆，榮獲第3屆百大青農，正是青農返鄉成功案例，其中邱俊閔以有機經營管理紅棗果園，今年再獲「紅棗王」殊榮。縣長徐耀昌肯定他們返鄉務農繼承家業的決心與付出，政府未來會提供更多技術、資金及專業指導等資源，鼓勵更多青農投入心血，為農村開創新局。

(中國時報)