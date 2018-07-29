改善空汙水質交通 溫馨彰化建樂土家園

2018年07月29日 04:11 中國時報 吳敏菁 報導

彰化縣政府推動複合型日間服務中心，使長照服務延伸到預防及延緩長輩失能。（彰化縣政府提供）

彰化縣長魏明谷利用彰化風場與氣候優勢，發展離岸風電綠能產業。（彰化縣政府提供）

彰化縣府政府打造樂活宜居城市，改善空汙、水汙染，彰化交流道旁的彰化市水資源回收中心下月即將落成，成為新地標，外埔截水溝也要發包；還有實踐「三橫三縱三鐵三橋」等，讓彰化交通便捷性有質的飛躍，推動社區營造、健檢等，讓幸福彰化成為生活樂土。

彰化縣長魏明谷表示，上任3年來，念茲在茲就是期盼家鄉愈來愈好，從產業、交通到社區等，全方位不僅投入硬體建設也發揮軟實力，帶動彰化人的幸福感。

在交通方面，各界企盼彰化市鐵路體高架化已進入複審階段，公共運輸也持續開闢新路線，爭取溪頭直達公車，新增兩條「台灣好行」全新路線，打造智慧型候車設施和公車動態資訊系統，辦理鹿港地區公車轉運站等。

前瞻軌道建設兼顧通勤和觀光，台中捷運綠線要延伸到彰化市，並連繫彰化市、和美鎮和鹿港鎮；新建台鐵田中支線銜接高鐵彰化站與台鐵田中站，連接集集支線 ，打造高鐵彰化站成為南投觀光大縣的進出門戶。

魏明谷指出，為了縣民健康，打造適合運動的環境，推出多項健檢，縣府每年固定編列2億元經費補助65歲以上老人裝置全口假牙；積極推動長照2.0，廣布長照據點，每個鄉鎮都有一個長照中心，讓長者在地安養、在地老化，同時實施貼心的喘息服務，也讓長期照顧者有更多彈性的時間。

此外更有許多首創符合縣民需求的服務，如簡化輔具得來速的經費補助申請流程，原本經常要花費60天以上，現在只要民眾持縣府衛生局輔具補助公文至特約廠商購買輔具，即能將直接扣除補助款，簡化核銷流程。

魏明谷表示，彰化擁有豐富旅遊資源，縣府盡力將這些優勢展現出來，並添加元素，開闢旅遊新藍海，讓遊客驚豔，爭取設立鹿港國家歷史風景區、力推夜間觀光、開闢多元旅遊路線、串聯9大馬拉松。為鼓勵長輩走出戶外，縣府將乘車補助額度提高至每月1000元，相當於每年提高至1萬2000元；65歲以上的長者可利用長青幸福卡及長青國民旅遊卡，免費搭乘縣內彰化客運及員林客運公車等。

彰化縣擁有全世界最優良的離岸風場，縣府團隊利用天然優勢，以「綠能文化、智慧彰化」為縣政願景，與國內外知名綠能投資商簽署合作備忘錄，招商金額已達到1兆1920億元；將彰化打造成「亞洲綠能智慧中心」，讓綠能產業在彰化群聚，創造縣民更多就業機會。

縣長魏明谷指出，縣府推動綠能有成，彰化縣校園種電計畫迄今進帳已逾1億元，售電回饋比例24.3％，全國第一，全縣校園種電校數比例已達98％，也是全台最高；另將種電收入挹注教育，100％轉撥校務發展，營造優質的教育環境，像是南興國小、北斗國中等，每年就有百萬元進帳，經費也了挹注更豐富的校園活動。

此外，彰化縣綠能招商所簽訂合約應繳的印花稅，今年累計大小工程印花稅收共已入庫6120萬餘元，縣府將綠能稅收優先挹注於學童營養午餐，未來也會持續將綠能相關稅收用於教育建設及社會福利等方面，成就「建設大彰化、福利好彰化」的願景。

魏明谷表示，縣府推動鹿港國家歷史風景區，並積極爭取前瞻基礎建設計畫建設地方，7月2日發生豪雨，發覺治水的急迫性，所以將治水列為第一優先，納入鹿港國家歷史風景區最重要的工程，因為民眾的生命財產是最重要的。中央也支持包括設置固定抽水站、新增下水道分流及建置滯洪池等三項鹿港治水方案。

魏明谷強調，對於鄉親的承諾，他和縣府團隊一步一腳印的實踐，不管過去或未來，堅持做對的事情，禁採八卦山的砂石、整治鹿港溪等，為縣民創造更幸福的家園。

(中國時報)