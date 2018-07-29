南投旺來產業園區 估創25億元年產值

2018年07月29日 04:11 中國時報 廖志晃 報導

南投旺來產業園區開放招商以來，微熱山丘、先麥及石城等知名廠商已經申購投資，截至今年6月底，土地申購率已達8成5；估計園區將創造約25億元年產值，未來也將產生稅收收益。

開發旺來園區，創造就業、產業雙贏。縣府安置信義鄉神木村莫拉克災民，並由紅十字會在南投市茄苳里興建神木社區外；希望透過旺來園區開發增進工作機會，並促進農產行銷，振興地方經濟。

開發旺來園區面積約16.58公頃，開發經費約計21億元；其中約10公頃土地，提供廠商申購投資；其餘土地為公共設施用地，由於民間投資意願高，餘地不多，完售可期。

另外，竹山為全國重要竹藝產業重鎮，為了讓竹藝產業再起飛，縣府爭取前瞻計畫，全力打造竹藝文化園區，結合在地竹文化產業資源優勢，促進地方繁榮、提供竹產業優良生產空間，提高竹產業競爭力、引導竹文化產業升級，創造產業永續發展；全案預定2018到2020年間規畫執行，整體開發費用8億2865萬元，預估效益20億元。

為帶動地方特色產業發展，縣府也在埔里鎮籃城里規畫「埔里地方特色產業微型園區」，已於今年5月23日起公告招商，產業用地達3公頃，公共設施用地約2公頃；以食品特產加工業為主、應用生技產業為輔，目前至少已有2家廠商參與進駐。

建設處表示，園區鄰近國6交流道，交通便捷、位處埔里發展軸帶，且地價合宜、公共設施完善、擁有高密度生態綠化空間與優質運轉環境，附近的福興溫泉農場目前正施作整地及道路排水等基礎設施，預計今年8月完工，產業群聚效應已然成形；屆時兩者相輔相乘，勢必為埔里帶來更大的商機，有興趣的業者可把握機會投資。

(中國時報)