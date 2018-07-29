南投孵4產業園區拚經濟

南投縣長林明溱，視察埔里鎮福興溫泉農場。 （廖志晃攝）

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南投縣長林明溱（右），勘查建設工程馬不停蹄。（廖志晃攝）

南投縣近年積極開發產業園區，各大開發案都有新進展！今年6月埔里福興溫泉區的第一口溫泉井，順利鑿到符合溫泉標準的泉水。位於南投市的旺來園區，日前統計土地申購率已達8成5，反應熱烈。另外，草屯手工藝智慧園區、竹山竹藝產業園區，也已獲中央前瞻計畫核定。

南投縣政府目前在4大鄉鎮開發產業園區，包括南投市南投旺來產業園區、埔里微型園區、竹山竹藝產業園區、草屯手工藝智慧園區，再加上埔里福興農場開發案，預估將可增加超過7000個就業機會，帶來人口成長，有效推動南投未來整體經濟發展。

南投縣長林明溱前往埔里福興溫泉區會勘時表示，開發案估計水量為每天需求2200公噸溫泉水，確認水量穩定後，將再同時開鑿3口井，若水量充足穩定，將較原先計畫少鑿兩口井減少工程花費。林明溱說，福興溫泉水不亞於廬山溫泉或宜蘭礁溪溫泉，相信溫泉區開完後將更加帶動埔里觀光發展。

南投市的旺來產業園區預計年底完成基礎建設，未來年產值約25億元。林明溱說，園區位置在神木社區旁，當初神木村遷村考量100多戶居民生計，並擴大地方特色產業群聚效應，積極向經濟部爭取設置，以鳳梨相關產業為主體，打造具地方特色的產業園區，帶動南投地區觀光及產業發展，也增加本地區青年就業機會。

草屯手工藝智慧園區開發計畫已獲經濟部工業局核定，將投入7億餘元辦理，2020年底前完成開發，將結合產官學發展智慧園區，提升就業人口，並將興建勞工或青年住宅帶動地方發展。林明溱表示，開發總面積約20公頃，其中產業用地占12.23公頃，園區內除產業園區，也將規畫設置運動公園、景觀滯洪池、服務中心及汙水處理廠等公共設施用地。

南投縣政府建設處長李正偉表示，該園區緊鄰臺灣工藝研究發展中心，未來將發展工藝創作、工藝設計、生產、推動藝術教育，朝國際工藝科技聚落前進，並鼓勵食品加工業和文化創意結合，整合上下游廠商，預估未來可以引進約80家業者，創造1000多個工作機會；並帶來每年35.4億元產值，帶動草屯鎮工商業及觀光發展。

(中國時報)

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