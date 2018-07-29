李進勇推4市區公車 優游雲林更Easy

2018年07月29日 04:11 中國時報 周麗蘭 報導

高鐵雲林站至雲林科技大學的快捷公車路線，全線採用6輛純電動低地板大客車。（雲林縣府提供）

雲林縣是典型農業縣，為打造宜居城市，縣長李進勇上任後推出4條市區公車路線，載客數從2萬2184人次提升到20萬5003人次，「行的方便」老人家最有感！2018年7月1日起更推出刷悠遊卡、一卡通等電子票證免費搭乘。此外，針對3天以上連續假期，縣府連續3年提供沿海鄉鎮鄉親往返高鐵雲林站免費接駁服務。

李進勇上任後推出4條市區公車以補足公共運輸網絡，包括斗六市西環線、斗六市北環線、高鐵雲林站到雲林科技大學快捷公車、高鐵雲林站到北港線，搭乘人數從2015年的2萬2000多人次飆升到2016年13萬360人次，去年更達20萬5003人次。

難得的是，4條路線17輛大客車有12輛是無障礙車輛，比例高達7成，提供年長者及身心障礙者乘車服務。為降低懸浮微粒汙染，高鐵雲林站至雲林科技大學的快捷公車路線，全線採用6輛純電動低地板大客車。

為方便縣民搭車，縣府建置路邊候車亭107座、40處智慧型站牌，還有50座建置中，乘客透過網站及手機，查詢雲林公車app或ibus_公路客運app查詢公車路線、票價、預估到站即時資訊。另外，縣府建置西螺轉運站，也規畫興建斗六、北港、虎尾等轉運站計畫，持續爭取斗南小東轉運中心可行性研究，提供無縫隙轉乘服務。

工務處表示，縣內公共運輸市占率從4.9％上升至5.3％，逐年上升0.4％，顯示縣府提昇公共運輸的努力成果，目前持續公告徵求業者營運高鐵雲林站至麥寮快捷公車、北港環鎮公車、西螺環鎮公車、古坑需求反應式公車等4條公車路線。

李進勇表示，希能盡政府力量提供更便捷公共運輸，除了敬老行樂專案、幸福專車及無障礙計程車服務，4條市區公車路線也從2018年7月1日起使用悠遊卡、一卡通等電子票證均可免費搭乘，歡迎鄉親多多利用。

他說，高鐵通車後大幅縮短雲林縣民對外的交通時間，2016年起針對3天以上連續假期，提供台西鄉、四湖鄉、東勢鄉等沿海鄉鎮往返高鐵雲林站的免費接駁服務，鄉親反應熱烈。

另外，為提升雲林縣道路品質及建立以人為本優質生活環境，縣府積極向內政部及交通部爭取提升道路品質計畫，獲核定高達23億元經費，預計可改善總長度約350公里，完工後可提升道路整體品質，提高人車通行安全。

(中國時報)