雲縣開源節流3貼心方案達陣

2018年07月29日 04:11 中國時報 周麗蘭 報導

雲林縣長李進勇就任以「安居樂業」為施政目標，老有所終、壯有所用、幼有所長，全縣廣設老人食堂55處，每天有5100名老人家在社區共餐，也補助弱勢學生營養午餐近1萬7000人；105學年起國小學童每周都免費喝一次牛乳或豆漿，106學年開始實施國中小教科書免費、國二女生免費接種子宮頸疫苗。

李進勇表示，雲林縣府的財政體質弱，上任後推動「3年財政改革」計畫，4年減債15億元，脫離財政葉克膜病房，也逐步兌現競選承諾。

他表示，關於照顧學生的「3個貼心」方案都已達成：國小學童每周免費喝一次牛乳或豆漿、106學年度起國中二年級女生免費接種子宮頸癌疫苗、106學年度實施國中小教科書免費。

其中，國小學童每周免費喝一次牛乳或豆漿，每年約3萬名學生受惠；2017年10月起，設籍於本縣的國二女生免費接種子宮頸癌疫苗，已有2800多名女學生接種，接種率達99％；106學年度起縣庫負擔8000多萬元，推動國中小學生教科書免費政策，造福5萬3000多名學生與家長。

李進勇表示，教育投資是一大挑戰，雖然短期看不出來，將來一定能看到展現成果，縣府努力開源節流，把錢花在刀口上，針對弱勢家庭學童提供免費營養午餐，少子化趨勢與家庭脫貧因素影響，105學年度補助1萬9100人次，106學年度補助1萬6964人次。

(中國時報)