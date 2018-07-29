33.5億建設經費 點亮宜居雲林北港

2018年07月29日 04:11 中國時報 張朝欣 報導

中央、地方合力整治北港溪，重現大北港人文水環境。（張朝欣翻攝）

雲林縣北港鎮以朝天宮媽祖廟為中心，形成一處全台聞名的宗教觀光聖地，每年多達6、700萬人次遊客造訪，北港鎮公所為打造更多元化、機能性的宜居城市，3年多來爭取33億5000餘萬元地方建設經費，讓充滿文化歷史的北港鎮更兼具現代化的便捷性。

北港鎮長張勝智為發展觀光產業與地方建設，與縣政府共同規畫位於北港溪畔的水道頭文化園區、女兒橋、空中廊道，配合7月25日動工的北港溪魅力河段環境營造工程（經費1億2600萬元），形成一處線狀觀光景點，也是北港鎮民最美麗的後花園。

2017年北港鎮公所與雲林縣政府、立委蘇治芬共同爭取興建北港滯洪池，已獲經濟部核定7億8000萬元經費，預估2019年底可完工，除可解除淹水問題，更將結合顏思齊開台歷史、媽祖信仰等在地元素，打造滯洪池成為地方特色景點。

為了讓北港鎮交通更為便捷，北港鎮公所爭取北辰路開闢工程，總經費2億4300萬元，將北辰路向北延伸至新德路，打通北港的南北向交通動脈。北港特1號道路工程3億5000萬元經費也已到位，完工後可解決北港鎮長期缺乏外環道路的問題。

被譽為爭取經費高手的北港鎮長張勝智表示，鎮公所與縣府、中央同心協力，3年多來爭取超過億元經費的建設，除了上述4項，還包括北港鎮下水道系統工程10億7448萬元、北港朝天宮周邊街道系統整合串聯改善工程1億7000萬元，北港百年藝鎮歷史現場再造計畫1億1240萬元。

其他地方建設還有北港文化生活園區亮點發展計畫、北港鎮立幼兒園新建案、水銀路燈落日計畫等，多達40項的建設總經費共33億5381萬元，讓歷史悠久的北港鎮新舊兼容，成為雲林沿海最受矚目的宜居城市。

雲林縣政府與北港鎮公所共同計畫整治北港溪，打造北港鎮成為雲林縣人文水環境示範點，今年6月在北港鎮舉辦「大北港發展會議」，將整合北港溪河岸、朝天宮媽祖信仰、北港百年藝鎮，重現早年港口商業興盛、人文薈萃的大北港榮景。

大北港地區包括北港鎮、水林鄉與口湖鄉沿海3鄉鎮，北港鎮的前身為古笨港，早年港口貿易興盛，不僅商業發達，更因媽祖信仰發展出多樣多元的文化，雲林縣政府因此以北港鎮為主軸，著手進行文化造鎮計畫。

北港鎮長張勝智表示，北港溪是雲、嘉2縣重要河流，經過整治已有效降低水患，今年配合地方休閒、產業與宗教文化發展，爭取「北港溪魅力河段環境營造工程」前瞻計畫核定，總經費1億2000多萬元，7月25日正式動工，工期約360天。

「大北港發展會議」包含5個項目，分別為水利署第5河川局「北港溪魅力河段環境營造工程」、縣水利處「北港地區執行計畫」、縣工務處「朝天宮周邊街道系統整合改善計畫」、縣城鄉處「北港文化生活園區發展計畫」、縣文化處「北港百年藝鎮再造歷史現場計畫」。

北港鎮公所指出，北港鎮將以宗教文創為軸心，配合北港溪整治、滯洪池興建，發展宗教、農藝、水環境等多樣性文化，藉由中央與縣府多項政策的推行，將北港鎮打造成為雲林最具遊憩潛力的景點，帶動地方休閒產業的再升級。

(中國時報)