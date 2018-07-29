花蓮推動綠色運輸 低碳旅遊愛地球

2018年07月29日 04:11 中國時報 張祈 報導

花蓮縣環保局整合了電動機車租賃業者、低碳商店、低碳旅店、特色景點、部落旅遊景點及低碳社區，推出電動機車主題式遊程。（花蓮縣環保局提供）

民眾可透過Google map尋找電動機車充電站。（花蓮縣環保局提供）

因應氣候變遷，節能減碳的國際趨勢，各國均積極推動綠能交通運輸的開發，以降低汽機車所造成的空氣汙染，花蓮縣積極推動民眾使用電動機車及e電巴士等綠色運輸工具，不僅減少空氣汙染，更具有省錢、免加油、低噪音等特性。

為串聯花蓮縣綠色交通網，提升電動機車的便捷性，花蓮縣環保局除了對內祭出「你買環保電動機車，政府補助部分獎金」最高補助3萬7800元，鼓勵縣民以環保電動機車取代機車做代步工具之外，更在觀光景點布設上百處充電站，且計畫年年增加充電站數量，推廣遊客與民眾騎乘電動機車，善用綠色運輸減空汙。

花蓮縣環保局長饒忠指出，花東空氣品質好，適合發展低碳旅遊，鼓勵民眾淘汰老舊二行程機車換購電動機車，若淘汰二行程機車並換購電動機車者，就可依重型、輕型或小型車種分別申請補助，目前因有花東地區永續發展基金挹注，換購電動機車的補助金已是全台最高，盼能降低整體廢氣排放量。

觀光是花蓮重要經濟產業，低碳旅遊的推動吸引不少遊客來訪，目前建構友善的低碳旅遊環境和多元化服務，包含自行車道路線、電動巴士觀光旅遊路線、以及電動機車低碳旅遊遊程等，低碳運具的推行兼具維護自然生態景觀、提供遊客優質的休憩品質，盼能以綠色「行」動，感動每一位造訪花蓮的旅行者。

以觀光市場做領導，帶動綠色行動觀念，但有民眾擔心電動機車戶外充電便利性問題，花蓮縣政府陸續設置戶外充電站。饒忠指出，現有116座電動車充電站及16座電池交換站，未來每年將再規畫增設30處以上充電設備，不用擔心電動機車無電可充。

有了足夠的設備，縣府也協助規畫「綠色遊程」，以充電站分布位置，規畫不同主題路線，騎乘電動自行車或電動機車的遊客或民眾，也可運用Google map程式後輸入「花蓮充電站」，地圖上將會顯示出距離自己最近的充電站，民眾就可參考充電位置圖規畫最佳騎乘路線，方便在遊程中進行電力補給。

來花蓮除了看大山大海，還可以體驗最環保的旅遊方式！花蓮縣環保局整合了電動機車租賃業者、低碳商店、低碳旅店、特色景點、部落旅遊景點及低碳社區，推出電動機車主題式遊程，提供多元化低碳旅遊路線套裝行程，鼓勵遊客騎乘電動機車響應低碳輕旅行。

洄瀾漫遊之旅：以花蓮市為起點，往北至太魯閣國家公園，總計61處充電站。花蓮是個種族人文豐富的縣市，除原住民族文化外，也富有濃厚的日據時代人文歷史與建築氣息，走訪特色巷弄、新城日治遺址、和位於花蓮市民生里的將軍府，處處充滿著古蹟級文化氣息。

擁抱後山之旅：台9線花東縱谷除了擁有得天獨厚的地理景觀之外，更蘊藏著各式各樣的生態資源及產業文化，於池南村裡的鯉魚潭螢蝶生態、豐山村的蓮花池與龍蝦生態體驗、及豐富的林業文化，說明了縱谷產業的多樣性。

山海風情深度之旅：台11線融入大自然洗禮的體驗遊程，除了可近距離親近太平洋之外，也可以參與跳躍穿梭於大海的賞鯨之旅、阿美族的深度文化體驗和遠近馳名的海洋公園，無一不顯現出山與海的壯闊。

此外，為提升全民於旅遊時落實環保、力行綠色生活，花蓮縣環保局也加強宣導碳匯教育，並於暑期強打推出「碳匯券」，供遊客及民眾至配合的低碳店家及電動機車租賃行以消費折抵，在「花蓮低碳e騎趣」FB粉絲專頁上按讚、打卡，即可向店家領取碳匯券，現場折抵消費金額還可領取宣導品。透過結合低碳旅遊的各項措施，鼓勵遊客共同落實節能減碳、永續環保的綠色行動。

(中國時報)