高雄市地重劃 翻轉城市全國第一

2018年07月29日 04:11 中國時報 吳江泉 報導

位於多功能經貿園區內的重劃區，推動重工業轉型，促進港區土地效用。（高雄市政府提供）

一甲子前，高雄開辦第一期市地重劃，是全台最早的重劃區，一甲子後，累計辦理128處公辦市地重劃，面積約3619公頃，不論是期數或面積，均居全國之冠。據內政部統計，全國公辦重劃面積13151公頃，高雄完成3337公頃，佔比25.37％，而全國區段徵收面積9182公頃，高雄完成1488公頃，兩項成果皆為全國第一。

熙來攘往的高雄驛站伴隨高雄人一路成長，這裡有許多在地人的回憶和足跡，也是高雄首辦重劃之地，開闢博愛一路、九如二路、自立一路等多條重要道路，引領城市的發展前進。時光更迭流轉，60年後為了配合鐵路地下化工程，市府回到重劃起點，續推第71期重劃再造工程，具有跨時代意義。

時至今日，辦理了128處公辦市地重劃區，開發面積約3619公頃，取得公設用地面積約1336公頃，開闢建地面積約2283公頃，除了辦理累積時間最長，公辦重劃和區段徵收的總面積都是全國最大，合併後的大高雄更有1/8都市發展用地，是透過公辦重劃開發而成，為市民創造更多公共利益。

近年已完成的重劃區，例如，由工業區轉型的中都重劃區，重劃後以公園方式完整保留中都溼地生態；亞洲新灣區多功能經貿園區內第60、65、79期重劃，在土汙改善後完成重劃，推動重工業轉型經貿產業；楠梓區都會公園旁的第72期及德民新橋旁的第82期重劃區、鳳山南成地區的第77期重劃區，將原先閒置荒廢土地整理開發，促進土地活化利用。

而鼓山區美術館旁的第78期重劃區，及仁武區第84期重劃區，則是公共設施用地解編；特別是位於愛河上游的第84期重劃區，取得公園用地改善北屋排水，再結合區外滯洪公園，調節當地雨水防洪，平時常見附近居民到此運動休憩，抑或悠然愜意漫步其中，兼具水利及休閒效用。

高雄市長許立明表示，重劃若有利於民，高市府堅持公辦重劃帶動城市轉變，目前開發之五大任務為推動亞洲新灣區的產業再升級、重要交通節點、眷村土地、公有或國營土地及新社區土地的活化開發；重劃後所創造之盈餘，約有百億基金盈餘挹注於公共建設，促進開發區周邊發展，達到開發地利、市民共享的目標。

(中國時報)