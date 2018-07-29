台東太平溪人工溼地 營造友善親水環境

2018年07月29日 04:11 中國時報 莊哲權 報導

台東縣長黃健庭打造宜居城市，歡迎大家逍遙台東。（台東縣環保局提供）

照映湖面波光粼粼，在太平溪左岸悠閒散步、遊憩，享受晚風拂面，欣賞美麗景緻，大多數民眾都以為這裡是河畔公園，其實是台東縣政府建置的人工溼地。

太平溪貫穿台東市，流域涵蓋人口最稠密地區，沿岸民生家庭汙水及事業廢水皆直接排入溪中，導致下游及出海口水質汙染嚴重，素有台東「黑龍江」惡名，對享有好山好水好空氣美名的台東，稍添瑕疵。

縣長黃健庭上任以來，為整治這條「黑龍江」，積極建置汙水下水道系統，但是汙水下水道系統建設需耗費相當時日，在下水道完工前，指示環境保護局向行政院環保署爭取經費，在太平溪開封橋下游左岸，利用1.73公頃腹地，以自然生態工法建置人工溼地。

截流的溪水進入沉澱池等設施，經過沉澱、過濾等程序，再回流入溪，每天可處理約3200公噸廢水，徹底改善長期汙染惡臭的沉痾。

人工溼地只是末端治標處理手段，但改善河川水質另一重要課題是減少汙染源頭的排放，台東縣環境保護局奉縣長黃健庭之命，成立環境稽查科，加強汙染源稽查與重罰，並積極推動成立河川巡守隊，結合社區河川巡守隊力量，巡守台東縣流域最廣的卑南溪及汙染較嚴重的太平溪，不僅巡檢遏止不法汙染行為，更落實淨化河川認養與維護工作。

除勤查重罰外，輔導養豬戶將豬糞尿轉換成資源再利用，也是推動汙染減量的重點工作，推動後計有10家畜牧場投入資源再利用工作，2017年豬糞尿再利用量已達4萬5413公噸，大大降低養豬戶處理負擔。

在多管齊下及人工溼地完工後，太平溪水質已明顯改善，人工溼地完工前後3年比較，豐里橋測站水質汙染指數平均值從4.4至4.7降為3.1至3.5，改善率近3成。

太平溪人工溼地除了淨化水質，更提供魚類及鳥類友善棲息地營造生態多樣性，而2017年3月在太平溪出海口還曾出現1隻粉紅色羽毛罕見迷鳥「細嘴鷗」候鳥身影，顯見淨化河川效益，不僅提供民眾閒暇休憩場所，也是環境教育優勢場域，是一個兼具環保、教育價值及遊憩功能的人工溼地。

(中國時報)