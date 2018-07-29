台東無塑日致力低碳永續家園

關山鎮親水公園是空氣品質淨化區。（台東縣環保局提供）

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中國時報
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台東素有台灣瑞士美稱，是未過度開發的淨土，亦為維護PM2.5惟一符合空氣品質標準區域的縣市，縣長黃健庭懷抱建構「低碳觀光美地，永續繁榮家園」願景，打造台東成為先進的國際城市為目標，除積極配合國家低碳發展策略外，更推動各項重點工作，包括減塑行動、源頭汙染管制及低碳永續家園運作體系等。

因應垃圾處理的困境，台東縣環保局推動掩埋場活化，經由活化工程所開挖出來的塑膠類垃圾幾乎占9成，顯見塑膠類用品使用過度氾濫，對環境造成莫大影響。

為此，環保局訂定每年5月4日為台東無塑日，今年首推人口聚集的中央市場為主要宣導重心，有176家業者配合簽署活動，另有107家商家自主配合減塑政策並簽署加入「無塑商店」。

台東縣環保局也邀請產官學進行低碳技術與諮詢，攜手鄉鎮市層級實施低碳現地輔導說明與推廣，強化台東縣基層社區低碳軟實力，進而輔導鄉鎮市及村里社區參與環保署低碳認證評等獲肯定，因地制宜改善了社區環境。

2017年全縣147村里中，已有47個村里社區積極參與、並執行了61個低碳行動項目，認證評等方面也新增關山鎮銅級、關山鎮電光里、中福里、豐泉里銅級，新增18處村里入圍，去年總減碳量已達21萬8765.62kgCO2e／年，垃圾減量6萬1922kg，資源回收量6萬900kg。

(中國時報)

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