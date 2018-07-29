吸睛2.2億分鐘 霹靂直播創紀錄

萬眾期待的最新劇集《刀說異數》僅釋出概念海報，上映時間未定。圖片提供霹靂國際多媒體

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中國時報
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劇集《龍圖霸業》收視是連播的最高峰。圖片提供霹靂國際多媒體

霹靂布袋戲在今年4月29日，完成了「最長木偶戲電視劇集」金氏世界紀錄創舉，接著《霹靂布袋戲NON-STOP線上直播》再破紀錄，從4月30日至7月27日止，每天24小時不間斷，在網路平台Twitch重播所有霹靂劇集，累積超過250萬總觀看次數、總觀賞分鐘數破2億2000萬。

在2000多小時的劇集連播中，收視最高點落在風之痕登場，風之痕和憶秋年賽跑片段、再續千年的比試可說是最高潮，高達8000人次同時觀看。另一個有趣的現象，則是Twitch的聊天室從未停過，不同於電視收視，可以即時地邊看邊和在線戲迷討論，累積討論訊息多達400萬則。

所有劇集在27日播畢，霹靂國際多媒體董事長黃強華、副董事長黃文擇衷心向戲迷致謝：「這樣的奇蹟，是我們共同創造的，我們真的值得為自己驕傲，繼續支持霹靂布袋戲，NON-STOP，永不止息，堅持到底，傳承沒有終點，創新從無界限。」

新劇片頭首曝光

而在連播結束後，首次曝光最新劇集《刀說異數》片頭，《刀說異數》預計會在今年上檔，會有許多經典角色全新亮相，想了解更多《刀說異數》的訊息，可到「霹靂藝術科幻特展」窺知一二。

(中國時報)

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