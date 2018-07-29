血泣筆鶴春秋歸 聲聞梵鐘天山絕

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中國時報

吞壽惡口，八采儒鶴提首宣戰，冽紅角自負應敵，一招之決，繫雪衣賭的不是個人的生死，而是對故人的承諾、對朋友的義氣、對一筆春秋的責任，為此願意付出性命、豁盡一切的拚搏，昭昭赤心，令冷酷如霜的冽紅角充滿不解，卻不得不為之動容，君子之鬥，一劍一刀，一來一往，身在江湖，已無回頭的餘地。

寰宇鬥奇，能人輩出，混沌五劍新主相繼應世而出，太素、太初分別由澡雪、秋水繼承，而太始之氣一分為二，掌握君子之傳的仙蹤無名，卻在質問雄主昊天之時，遭遇持有九五之封的鋒豔劍者．絕焱，致使新天器之主的誕生，再遇極端變數，而昊天究竟是九天玄尊還是深淵之父的身分之謎，也將有所突破。

葉小釵歷經險阻，總算自九厄劍尊寄獨笑手中救回悟劍聲，一行人前往地海孤堡，與花非花、易春寒相見，一家團聚，但邪染之氣尚未徹底解除，邪劍司仍是武林一大威脅；而在此時，風月璘、葉小釵終於會面，卻見風月璘觸動心扉，珠淚盈落，親口道出深藏心裏數十年的真相，連帶將風月莫容的身世揭櫫於人。

鬼獄肆虐，黎民遭劫，萬念俱灰的時候，正是希望再現之刻，只聞梵鐘響徹，清聖佛氣帶來一片曙光，佛劍分說，秉持護生斬業之念，無邊佛威浩勢掃蕩，瞬間殲滅鬼族大軍，進而拯救走避天山的言傾城，故人相見，過往記憶一一湧現，佛劍分說修補耗損的佛氣，恢復佛牒光華，將面臨全新的考驗。欲知一連串精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂驚濤》第11章：佛劍分說；第12章：君子之劍、九五之尊。

(中國時報)

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