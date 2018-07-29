錢偉鵬改寫青花瓷工藝史

2018年07月29日 04:11 中國時報 報導何志平

清乾隆，《 六方大瓶》。圖片提供中濠典藏

清，《 五彩魚藻紋長頸瓶》一對 。圖片提供中濠典藏（宇珍國際提供）

中國是瓷器的搖籃，有人說古玩的趣味在於一個「古」字，玩到高古便高雅，便有境界。賞玩到元、明、清的青花，卻覺得明清官窯及民窯的彩瓷太喧鬧；賞玩到宋青白瓷、宋龍泉窯及唐白釉等時，忽覺青花稍嫌輕浮；當賞玩到漢代青釉及褐釉陶罐、陶壺後，又覺魏晉至宋朝的器物氣韻略顯不足。

目前中國為數不多、被公認最具實戰經驗的藝術品投資專家之一，也是古陶瓷鑑定專家的錢偉鵬，在上世紀80年代初率先在揚州唐代遺址採集到唐青花玉璧底大碗殘件，將中國青花瓷器燒造年代確定為唐代，青花燒造歷史因而向前推進約500年；後於上世紀90年代初在海外為國家徵集到元代琺瑯瓷器6件，又將中國琺瑯彩燒造歷史向前推進300餘年。這兩次的改寫大大增補了中國陶瓷史的內容與風華。

揚州一直是錢偉鵬最鍾情的古城。他說，揚州自隋代開通大運河之後便為商業集散區，但從地理位置來說卻無天險可守，每每遇到改朝換代的戰亂必招至大規模的毀損，但和平以後又會快速的繁榮。歷史讓揚州在建了毀、毀了又建的循環中，造就了豐富又極具文化的地層結構，錢偉鵬在揚州十多年來就撿了約18萬的瓷片。

致力推動海外文物回流

上世紀80年代錢偉鵬最常帶著「揚州文物鑑定培訓班」的學員跑景德鎮，因為他發現文物鑑定不僅要靠眼力勁和勤跑窯址，更重要是培養對古代工藝的知識，總不能「知其然而不知其所以然」，只有深入了解每個時期生產瓷器的過程，所使用的原料及時代工藝背景，才能理解各個時期瓷器的差別。他舉例說，宋代瓷器不可能有大件，因為它是用一種特製的泥來燒製，這種泥的特殊性是：如果器型過大就會失敗。

到了元代的工藝變成用水磨，一點一點慢慢沖，所以器物的胚內用顯微鏡可以清楚到很多各種形狀的顆粒，這樣的工藝會讓元代瓷器比同類輕，且拍擊外壁會有清脆的回音。仿品就做不到這點，較常看到的是利用球磨機把顆粒磨成差不多大小，再抽成真空，所以瓷器完成後較重，拍擊的聲音明顯偏向高頻。錢偉鵬強調，古代因為沒有溫度計，元代這種工藝技術只能慢慢加熱，避免塌窯，故元早期的器物大多「欠火」。

隨著鑑定水平不斷提高，1985年錢偉鵬被委任揚州文物商店副經理，憑藉著「腿勤、眼尖、信息靈」讓揚州文物商店的業務在全國脫穎而出，上世紀90年代更被國家文物局以專家的身份派駐英國。錢偉鵬說，文物回流是他們這一代文物工作者的重要使命，因為它是對中國近代史的療傷，也是中國強大後總體文化的體現。

以盛世精品為投資方向

駐英之後，錢偉鵬傾力推動國內機構購回大量流失海外的中國文物。他說，近代中國文物從鴉片戰爭開始陸續外流，現在除國家不斷運用各種途徑取回古物外，民間也自發的掀起一股「讓古物回家」的風潮。據資料顯示，自上世紀90年代錢偉鵬常駐英國之間，經他手回流到中國的文物約10萬件。包括現藏於上海博物館的6件元代琺瑯彩瓷器、北京光華路5號博物館中的450件官窯瓷器、及上海天物館的1000多件明清官窯瓷器等。錢偉鵬指出，在光華路5號博物館的450件官窯，當初購買的金額約1.3億，現在估值超過8億，但最重要的是其中有7至8件官窯填補了亞洲的空白，有1至2件彌補了世界陶瓷史的缺失。

究竟瓷器該如何投資？錢偉鵬說：「這麼多年我發現一個奇怪的現象，大部分人把清代的東西看得很高，對明代以前的器物卻較為輕視。我大量的翻閱康雍乾三代盛世的檔案，發現那時期的人們很崇尚明代的文化藝術與配置，但現在明萬曆的東西價格只有清三代的1/3，明顯本末倒置。」他說，明代276年歷史中，最輝煌是從永樂到宣化短短33年，這告訴我們，藝術品只有當政經發展到一定程度才會顯露出來。換言之，買古玩一定要買盛世出產的精品，這或是未來瓷器藝術品的投資新方向，值得玩味。

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(中國時報)