去年連署赦扁 今態度大轉變！扁案審理中 菊稱沒有特赦問題

總統府祕書長陳菊日前與外媒茶敘時表示，陳水扁目前還有案件在審理，並沒有特赦問題。圖為陳菊（右）2016年陪同陳水扁（中）與吳淑珍（左）參加音樂會。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

法務部長邱太三卸任後，前總統陳水扁近來動作頻頻，外界關切新法務部長蔡清祥上任後，是否可能處理陳水扁特赦問題？總統府祕書長陳菊日前與外媒茶敘時明確表示陳水扁目前還有案件在審理，並沒有特赦問題。

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與小英看法趨於一致

陳菊在高雄市長任內曾多次前往關切陳水扁健康狀況，並公開主張特赦陳水扁，去年民進黨全代會，黨代表提出赦扁提案，陳菊也參加連署，讓外界認為在特赦陳水扁的議題上，陳菊與蔡英文總統的看法有差異。

陳菊在轉任總統府祕書長後，今年5月接受電視專訪，再度重申自己主張特赦陳水扁，不過她也強調：「特赦陳水扁，是總統的職權」，「我認為總統會有她的智慧去面對這樣的問題」。

由於最近這波內閣改組，邱太三遭拔官，外傳就是因為「得罪阿扁」，也讓外界認為蔡清祥上任後，有可能重新考慮陳水扁的特赦問題。

蔡英文總統日前在台東與媒體茶敘，面對媒體詢問時強調，新的法務部長現階段是以治安和反毒為工作重點，至於陳水扁，她說，希望他好好的照顧身體，讓醫療團隊對他有更好的照顧「大概就是這樣」。

還未定讞不適用特赦

陳菊上周四與外媒茶敘，再度被問到陳水扁特赦問題，與會者轉述，陳菊在會中表示，是否特赦陳水扁，這是總統的職權，她身為府祕書長，絕對尊重總統的職權。

不過她也跟外媒解釋，根據台灣特赦法的規定，法律對還未判刑確定的案子並不適用特赦，陳水扁因還有案子在身，而且還在審理，依照法令規定，目前並沒有特赦的問題，至少要等他的案子審理完畢，才能來考慮這個問題。顯示陳菊對赦扁的主張已與蔡英文看法趨於一致。

據了解，陳水扁現仍有國務機要費案、國泰併世華案、教唆林德訓於國務機要費偵查時做偽證案、洗錢案等仍在審理中，法院以其健康狀況不佳，因病無法出庭應訊，裁定暫時停止審理。

根據赦免法第3條規定，「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行」，法界人士認為，總統依法不能特赦尚在審理的案件。

(中國時報)

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