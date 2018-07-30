2020選總統 朱立倫不排除任何選項

2018年07月30日 04:10 中國時報 王綽中 、 葉德正 、 林金池 、 顏玉龍 ／專訪 ／專訪

「社會大眾對我的期待，我非常清楚」、「不會排除任何選項！」新北市長朱立倫卸任在即，未來動向引發外界關注，他接受本報專訪雖未正面回答，但他批評，民進黨執政後高舉改革大旗，以轉型正義之名對蔣公銅像潑漆、去中國化、鬥爭國民黨黨產、兩岸關係陷入僵局、能源政策錯亂，12月25日後，他會認真思考、做出決定。

回應民意 年底做出決定

2016年朱立倫代表國民黨參選總統，最後輸給蔡英文308萬票。但朱回到市政崗位後，舉凡三環三線、有機營養午餐、公共托育、托老等政策深獲好評，更成為外縣市模仿的對象，對比民進黨執政失敗，不少民眾疾呼朱卸任後能再戰總統。

「社會大眾對我的期待，我非常清楚。」朱立倫被問到這問題時表情略顯嚴肅，他說，現在不像當初2014年剛連任新北市長，大家問我時我講相同的話，但他在12月24日前，要把新北市長的工作做到好；等到12月25日後，他會以一個市民、一個國民的角色，全面思考台灣到底該何去何從，大家對他的期待又是如何，他會做出決定。

突破經濟困境 放眼國際

朱立倫認為，民進黨執政後，民眾對經濟與兩岸關係最失望，這兩項也是關乎台灣未來最重要的兩個議題，他未來具體想做的，要先突破台灣目前的經濟困境。

第一代的前輩們將台灣社會從農業時代變成工業時代，第二代的張忠謀、林百里、郭台銘及施振榮等人，把台灣將工業時代帶進科技時代，但社會隨著網路發達走向新經濟，台灣的角色與定位又該在哪裡？

朱立倫說，台灣在國際上與競爭對手相比落後太多，他舉新北市近日推動跨境電商活動，找來阿里巴巴、ebay、亞馬遜等國際電商集團分享推動跨境電商的經驗，研討會只能容納400個座位，結果是座無虛席，可見台灣廠商渴望了解國際市場的趨勢，卻沒看到民進黨關心這問題。

兩岸九二共識 求同尊異

朱立倫批評，如果每天還是喊著改革大旗，以轉型正義之名對蔣公潑漆，或者是去中國化與故宮本土化、鬥爭國民黨黨產等，糾結在過去的事，「這是什麼人民之福，我看不出來」。

他強調，目前兩岸陷入僵局，他主張在九二共識前提下，求同尊異，從和平走向合作，但朱立倫說，談台灣與大陸關係之前，台灣自己也該求同尊異，先放下藍綠意識形態，方式可以不一樣，但目標要一樣，都是要為台灣利益選擇正確道路。

執行理念者 不必然是我

另外，國民黨內部不管是支持馬前總統、主席吳敦義，或是有怎麼樣的信念，「絕對不能再一直分，而是要一直合」，只有合作才有未來，他從政的初衷就是希望怎麼讓民眾更好、台灣更好與下一代更好。

朱立倫也強調，執行這些理念的人「不必然是我」，但他了解民眾的期待，現階段就是把市政顧好，「現在的工作跟未來的規畫是沒有衝突的」，卸任後他會更深入學習、了解台灣應該走的路，也會仔細思考民眾的期待與兩岸關係的發展。

(中國時報)