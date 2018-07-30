團結突圍 不打傳統戰！年底選戰 目標奪11縣市

2018年07月30日 04:10 中國時報 王綽中 、 葉德正 、 林金池 、 顏玉龍 ／專訪 ／專訪

針對年底縣市長選舉，曾任國民黨主席的朱立倫觀察，今年上半年的熱身賽，國民黨表現確實不好，從議題掌握到選戰操作，仍停留在國民黨執政的傳統模式，但接下來熱戰期全力衝刺，加上黨全力輔選，如果能改變心態，以在野黨身分打江山，選舉結果絕對比現在好，「22縣市至少可以過半拿下11縣市。」

參選人先改變心態

朱立倫表示，這段時間在許多場合與各縣市參選人聊過，也給他們鼓勵與加油，選舉分為兩個階段，暖身期的熱身賽從今年2月到7月，接下來剩下的3、4個月則是進入熱戰期，平心而論，國民黨暖身期表現讓很多支持者失望，接下來必須有所調整。

朱立倫認為，國民黨參選人要有從零開始的準備，他舉國民黨高雄市長參選人韓國瑜為例，單槍匹馬到高雄，在暖身期就把藍營的陣勢打出來，確實有效果；另個藍營艱困選區台南，高思博在前期也把藍營氣勢、聲量打出來，值得肯定。

被問到外傳國民黨縣市長人選是否有朱立倫、吳敦義等不同人馬？朱立倫連忙搖頭澄清，他從來沒有介入黨內縣市長人選的問題，從頭到尾，他真正鼓勵參選的人只有侯友宜；桃園初選不管是陳學聖、楊麗環還是魯明哲，他從來沒有講過一句話；台中盧秀燕、江啟臣也都是他多年好友，他也都沒有參與。

否認介入黨內人選

至於高思博，他以家人身分更是反對他參選，但朱立倫苦笑說，高思博參選意志強烈，有如此想法，他也只能鼓勵。另外，韓國瑜部分，他碰面有鼓勵、加油；台北市丁守中也是台大、立法院同事的交情。這些經過黨內初選機制產生的參選人，他純粹幫忙加油，從沒介入。

朱立倫指出，國民黨想要贏得選舉，黨內絕對不要再花一分力氣、一分時間糾結所謂的兩個太陽、三個太陽，馬總統絕對是國民黨重要的助力，吳敦義主席絕對是黨的領導者，他也責無旁貸要幫助所有國民黨候選人勝選，只有團結一致才能勝選，「我們沒有一點空間、一分籌碼再去分，只能合。」

熱戰期將全力助選

他也強調，接下來第一會先做好市長工作，確保新北選情，全台有許多參選人與他接觸，他多給予建議與調整方式，暖身期沒有到任何候選人站台助選，但接下來進入熱戰期，需要他的地方他一定會去。

(中國時報)