扭轉佛系「換人不如換腦袋」

2018年07月30日 04:10 中國時報 王綽中 、 葉德正 、 林金池 、 顏玉龍 ／專訪 ／專訪

國民黨部分縣市長參選人態度消極、選情低迷，甚至遭戲稱「佛系選舉」的策略。朱立倫專訪提及，佛系戰法在國民黨執政時期或許有效，但現在支持者絕對無法接受，部分藍營參選人仍以為坐等民進黨失敗，就能夠完全接受對方的選票，這是天大的誤會，「但與其換將，倒不如換腦袋，不是候選人腦袋要換而已，包括黨部主委等人全部都要換」

民進黨執政諸多缺失，看似是國民黨的機會，但過去藍營鐵票倉桃園、新竹一一淪陷，北市丁守中民調倒退，陣前換將傳言不斷，朱立倫認為，民進黨的失敗不代表國民黨的成功，與其換將倒不如「換腦袋」，國民黨是在野黨，必須要用打江山的心態正面迎戰，才有機會獲勝。

被問到桃園地方盛傳換掉陳學聖，朱立倫認為，這是一體兩面的作法，可能希望透過激烈動作，看參選人可不可以覺悟，可不可以改變，其實也是愛之深責之切；北市有人對丁守中的批評，其實也是替他擔心與緊張，更是對他的激勵，離選舉還有4個多月，參選人與輔選單位都有責任，都要改變。

朱立倫表示，藍營參選人與其擔心被換將，不如思考怎麼「換腦袋」，調整自己是「在野黨」參選人，要重新打下被奪走的江山，調整自己成為一個有戰力的參選人，自己換不了自己，就不要怪選民對你的不滿跟抱怨，選區的市黨部跟中央黨部都要強力作為，參選人本身一定要徹底改變脫胎換骨。

他以這次世界盃男籃亞洲區資格賽為例，台灣竟然大輸日本40分，明明很多年輕人有衝勁、表現很好，但上籃時發現學長在旁邊，只好傳給學長表現，但學長卻都投不進，這不就是國民黨現在的狀況嗎？

他建議，選擇幕僚應該要年輕化，大老或許可以穩定軍心，但許多大老坐在一起，其他年輕人哪有機會發聲？他舉侯友宜為例，從形象、團隊甚至是言語，都不是典型國民黨政治人物，但如今卻成為國民黨最重要的參選人之一，為何要侷限原本國民黨的框架與限制？

朱立倫更笑稱，自己很多重要幕僚明明才50多歲，卻也太老了，反觀年輕人葉元之、江怡臻參選議員，有自己的觀點，選戰策略靈活，反而深受年輕人喜愛。

被問到吳敦義被外界批評「無主席」，讓藍營參選人不滿，朱立倫替吳緩頰，主席為黨內事務與財務奔波非常辛苦，這工作他也做過，尤其現階段國民黨沒有資源，又面臨民進黨清算鬥爭，很多對吳的評價並不公平；吳也聽到大家的建議，這個月的積極度與努力大家都看得出來，曝光率與議題掌握度也都改變不少。

(中國時報)