未走完的總統之路 待續...

2018年07月30日 04:10 中國時報 王綽中 、 葉德正 、 林金池 、 顏玉龍 ／專訪 ／專訪

朱立倫即將卸任，未來海闊天空，面對未來動向不再綁手綁腳、瞻前顧後，這次專訪，他大談政績、談兩岸、經濟與國民黨選情，言談中展現捨我其誰的自信，似乎也向大家預告「2020年我不會缺席。」

本次專訪，沉潛多時的朱立倫，眼神彷彿回到當年意氣風發的明星立委，談起政績，無論是「我們先開始的」，抑或是「早就已經超越台北」，這些詞語他常掛嘴邊，細數政績，連大眾運輸乘載量提升了幾個百分點，他都記得清清楚楚，對自己政績相當滿意。

沒有了選舉包袱，也再不是要顧全大局的黨主席，朱立倫反而更能說心裡話，他以第三者旁觀角度針貶藍營選情，舉凡陳學聖、丁守中的缺失到選戰策略的擬定，他毫不避諱侃侃而談。

面對綠營執政缺失，朱更是不吐不快，對比過去實問虛答，他沒有任何閃躲，直言如何貼近民意，甚至自嘲老將都要全部換掉，「如果不換掉腦袋，下個就是換你被淘汰。」

朱立倫曾在口述自傳《做，就要做好》一書中形容，「我不服輸，很好強。在棍子落下來之前，就先把自己準備好，不讓老師有機會處罰我。」

一生幾乎沒挫敗的他，2016年落敗，外界譏笑他政治路結束，但他專心市政，反成為東山再起的柴薪。

朱立倫其實早就努力抓住這次機會，任內幾乎很少訪問大陸的他，今年初任內第二次赴陸，就能與剛上台的國台辦主任劉結一會面，展現自己仍是大陸在台灣政治人物的押寶名單。

在許多政治議題，甚至是對手攻擊，朱立倫也都能即時回應，也更能做自己，昔有安倍晉三重返執政帶領日本走向新境界的先例，曾經挫敗的朱立倫，卸任後既無公職也無黨職，還得面臨黨內另個太陽吳敦義的夾殺，但也因為無事一身輕，反而讓自己更能勇敢衝撞，邁向還沒走完的總統之路。

(中國時報)