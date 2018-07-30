兩岸創雙贏 應求同尊異

友善列印
中國時報
／專訪

蔡政府上任後，兩岸關係幾乎中斷，朱立倫認為，兩岸關係不是逞口舌之快，民進黨執政後，將國民黨建立基礎破壞，卻找不到新基礎，造成農漁民受害，觀光事業受創，兩岸應先和平再談合作，更重要的是，「要別人尊重我們，我們也要尊重對方。」

兩岸對立造成台灣在國際情勢嚴峻，陸委會主委陳明通日前在華府演說，批大陸採取不理性作為，打壓台灣國際生存，讓兩岸敵意螺旋上升，雖表明願與大陸進行務實溝通對話，但陸卻不買帳。朱說，陳明通想釋善意，但你（民進黨）每天做去中國化行為，製造兩岸關係更大障礙，再多華麗詞彙，也無法掩蓋事實。

朱立倫說，1992年後國民黨幾十年執政努力，找到基本「求同存異」態度，在九二共識基礎發展兩岸，從和平到合作創雙贏。

朱立倫說，蔡英文就任後，把這些基礎拋棄掉，改變現狀造成衝突，又找不到新的基礎，結果造成兩岸關係停擺。

朱立倫說，這些年他到各國參訪，很多國外朋友相當關心兩岸，他認為不管藍或綠都要取得共識，首要就是兩岸先和平，才能談合作，更重要是互相尊重。

另外，藍綠政黨都有基本態度，不要動輒去指謫希望兩岸和平與合作的人是出賣台灣，他們都是為了台灣，方法可以討論，但基本上態度要取得共識，這是未來國家領導人必須面對的事。

(中國時報)

未走完的總統之路 待續... 從一例一休到年改 仍扮社運倡議…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。