兩岸創雙贏 應求同尊異

2018年07月30日 04:10 中國時報 王綽中 、 葉德正 、 林金池 、 顏玉龍 ／專訪 ／專訪

蔡政府上任後，兩岸關係幾乎中斷，朱立倫認為，兩岸關係不是逞口舌之快，民進黨執政後，將國民黨建立基礎破壞，卻找不到新基礎，造成農漁民受害，觀光事業受創，兩岸應先和平再談合作，更重要的是，「要別人尊重我們，我們也要尊重對方。」

兩岸對立造成台灣在國際情勢嚴峻，陸委會主委陳明通日前在華府演說，批大陸採取不理性作為，打壓台灣國際生存，讓兩岸敵意螺旋上升，雖表明願與大陸進行務實溝通對話，但陸卻不買帳。朱說，陳明通想釋善意，但你（民進黨）每天做去中國化行為，製造兩岸關係更大障礙，再多華麗詞彙，也無法掩蓋事實。

朱立倫說，1992年後國民黨幾十年執政努力，找到基本「求同存異」態度，在九二共識基礎發展兩岸，從和平到合作創雙贏。

朱立倫說，蔡英文就任後，把這些基礎拋棄掉，改變現狀造成衝突，又找不到新的基礎，結果造成兩岸關係停擺。

朱立倫說，這些年他到各國參訪，很多國外朋友相當關心兩岸，他認為不管藍或綠都要取得共識，首要就是兩岸先和平，才能談合作，更重要是互相尊重。

另外，藍綠政黨都有基本態度，不要動輒去指謫希望兩岸和平與合作的人是出賣台灣，他們都是為了台灣，方法可以討論，但基本上態度要取得共識，這是未來國家領導人必須面對的事。

(中國時報)