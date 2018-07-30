從一例一休到年改 仍扮社運倡議者！意識形態作祟民進黨改革頻出包

2018年07月30日 04:10 中國時報 王綽中 、 葉德正 、 林金池 、 顏玉龍 ／專訪 ／專訪

民進黨執政後，改革政策失敗收場，造成社會動盪，朱立倫直指，這一切都是「意識形態作祟」，從一例一休、非核家園、同婚到年金改革，這種非黑即白的態度，足證明民進黨仍把自己當成街頭社會運動的「倡議者」，嚴重阻礙台灣進步。

朱立倫說，民進黨強推一例一休，最後放棄，勞工成夾在中間的受害者，執政者必須要務實面對勞工問題對經濟影響是什麼。

同婚議題也是，很多人相當尊重同志的生活與想法，但民進黨政府倡議這個問題，演變成支持同志與反對同志族群的社會衝突，現在民進黨退縮，又造成另外一波衝突，該如何繼續討論？

朱立倫舉核能為例，非核家園是共同理想，但非核家園分為意識形態非核與理性非核，意識形態非核就要立刻停核，理性非核是在能源充足下逐步進行，但民進黨一就任後，核一、核二幾乎就要停工，現在又恢復，能源不安對民眾、對經濟影響非常大。

在非核家園前提下，民進黨卻要在新北市興建深澳燃煤電廠。朱立倫重申，新北市不反對電廠，甚至新北市也支持已存在的林口燃煤電廠三大機組要更新，但不能在21世紀的今天又要蓋燃煤電廠影響北台灣空汙，跟民進黨原本主張的能源政策違逆。

談到年改，朱立倫更是語氣加重強調，從來沒有人說年改不能改，這是一個要改革的事，但不是造成族群對立、階級對立、職業對立，甚至有很多人用侮辱軍公教的方式達到改革目標，彷彿戰勝這個階級、職業達到年改的目標，結果最後造成雙輸，社會輸了，軍公教也輸了。

(中國時報)