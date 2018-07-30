新聞透視－狂柯Ｐ 讓丁姚看不到車尾燈

2018年07月30日 04:10 中國時報 周毓翔

台北市長柯文哲出席UNITE With Tomorrowland活動，精力充沛令對手瞠乎其後，把一場年輕人出席的電音趴，變成「世界級的地方首長造勢晚會」，等於是把習慣傳統打法的丁守中、姚文智都甩到腦後，連車尾燈都看不到。

有種敢衝 合年輕人味口

柯文哲昨凌晨參加UNITE With Tomorrowland當DJ，陪民眾嗨到凌晨3點多，並告訴媒體是「為了提高台灣能見度」，完美收割了整場活動；在兩岸、外交頻頻受挫的當下，柯文哲讓「台灣」與「青天白日滿地紅國旗」出現在國際活動上的政治人物，一口氣拉攏了藍綠選民的心。

柯文哲向來獨樹一格的作風，不僅造就廣大「柯粉」，也在台灣選舉中塑造新風格。以往選戰主軸在訴求參選人專業、親民的形象，但柯文哲不走這套，無論是當DJ、做網紅，58歲的「柯阿北」什麼都幹，訴求自己白目，但是「有種」、敢衝、「勇於改變」，完全合乎年輕人味口。

對網路世代的年輕人而言，他們聽膩了馬政府8年官腔又道貌岸然的政治語言，也看透了蔡政府2年虛偽、不著邊際的文青囈語，反而愛聽柯文哲直白又純粹的「幹話」，剛好賞了藍綠各一巴掌。

出口直白 戳破藍綠虛偽

但為何有些事情柯文哲可以做，其他人做了，只會被譏為東施效顰？關鍵在於個人特質，年輕人欣賞柯文哲，不是他做了這些事，而是柯文哲願意突破形象去做這些事，這也讓後來的模仿者難以企及。

年輕人想看到的，是參選人有沒有「膽識」，年輕人就愛看柯文哲對抗藍綠、對抗舊時代的框框。參選人有沒有「膽識」，意謂著當選後有沒有魄力做改革。

這也是為何老帥蘇貞昌回鍋參選新北市，儘管有五星級幕僚團隊輔選，民調仍難有起色的原因，蘇貞昌可能擁有專業，但卻少了新鮮感，再華美的包裝也無法讓人感興趣。

霸氣敢言 年底勝選關鍵

丁守中跟姚文智呢？一個老老實實地跑基層、和民眾握手，卻令人覺得悶到不行；另一個動輒得咎，以為做些討好人的宣傳有效，結果愈搞愈糟，連抱貓都可以出事。

說到底，參選人的特質很重要。前國民黨主席洪秀柱同樣是「有種」敢言的代表人物，就曾有一批年輕人為她抬轎，這批「柱網軍」在黨主席選舉時，令對手吃了不少苦頭。

高雄市長參選人韓國瑜更是國民黨內目前與青年族群最接近的一位，他左打段宜康，右批王世堅的形象深植人心，也是「有種」代表；這年代年輕人看夠、聽夠、受夠表面功夫與表面話，無關乎藍綠，他們渴望打破充滿「悶氣」的現狀，希望有「霸氣」出現，這就是2018勝選關鍵。

(中國時報)