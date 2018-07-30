丁守中、侯友宜 今首次合體

2018年07月30日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

國民黨雙北市長參選人丁守中、侯友宜首次合體！距離選舉剩下不到4個月，雙北市選戰格外引發關注，《中國時報》30日上午邀請丁、侯同台，針對反深澳燃煤、擴大軌道建設等議題闡述理念。

雙北一向被形容為首都生活圈，因此，外界格外關注國民黨在兩市的參選人何時會正式合體推出政策。丁守中、侯友宜今受《中國時報》邀請首度同台，除將針對重大議題發表看法，藉此也象徵未來合作將跨越行政區。

丁辦發言人詹為元表示，今天雙方會就空汙與軌道建設交換意見，雙北本來就是共同生活圈，空氣汙染的問題不分地域，所以即便身處台北市，還是非常關心深澳電廠的問題。

另外，新北往台北通勤人口近80萬人，軌道建設是解決交通壅塞問題的重要方式，現在不論是北環線或南環線都被市長柯文哲擱置，未來亟需雙北共同加速推動建設。他強調，雙北即使不同政黨都要密切合作，何況丁守中與侯友宜是老朋友了，未來會對更多議題提出合作方案。

侯辦發言人賴冠群則表示，雙北合作行之有年，不論誰當選，雙北都必須繼續合作下去。民調顯示超過5成的民眾反對深澳燃煤電廠，且燃煤電廠不僅無法解決中央政府口中迫切的電力缺口，對環境也會造成重大衝擊。另外，軌道建設是接下來雙北緊密結合、共生共榮的基礎，也是新北轉大人的關鍵。

(中國時報)