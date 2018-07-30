新聞幕後－連線不缺席 柯讓世界看見台灣

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中國時報

「一日幕僚」PO上網至今，YouTube點閱率已突破900萬次，在柯粉、網軍所向披靡後，如何讓世界看見台灣，反成台北市長柯文哲劍及履及要務，踏破鐵鞋無覓處，比利時電音派對UNITE With Tomorrowland成及時雨，柯文哲不顧29日還有整天行程，堅持扮鐵人、凌晨3點多重回現場，幕僚透露，原因就是「要讓世界看見台灣」。

28日、29日在大佳河濱公園舉辦的這場電音趴，最大特色是所有參與國家都在同一天舉辦派對，並且會在活動中，和比利時主場「連線」，等於各國一起沒有時差地同歡。

首度登台的UNITE With Tomorrowland28日晚間7點正式展開，柯文哲事前就和最近正當紅的幕僚「學姊」一起合拍宣傳片；活動當天，他也早在晚間6點多就抵達現場，換好黑色潮T、鴨舌帽等一身行頭，待在後台等待上場。當他現身與丹麥DJ Martin Jensen刮盤對尬，將氣氛炒熱到最高點。

不只如此，結束7點多的「表演」之後，原以為柯文哲就此離場，因為隔天一早他已安排好要赴新竹市進行市政交流，但沒想到凌晨3點，他再度返回活動現場，與比利時、義大利等7國連線，且並未上台，只是在台下將中華民國國旗傳遞到人群中。

幕僚透露，柯文哲認為這場電音盛事是國際性活動，要讓世界看見台灣，因此堅持連線時不能缺席，也希望透過他的號召，讓大家更關注電音活動。柯平時對年輕人活動接受度就很高，加上學習力超強，不管是電音、街舞或B-box，幾乎難不倒他，很快就能找到與年輕人溝通的語言。

(中國時報)

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