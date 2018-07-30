阿伯放下身段 征服年輕族群

2018年07月30日 04:10 中國時報 張潼 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲2014年參選時就吸引大批青年選民支持，今年他爭取連任，挾原有優勢繼續狂催青年選票，除了拋出政策，最大的「戰略」就是展現親和力與身體力行精神，除電音趴，其他包括觀看電競比賽、上網路直播節目、與網紅拍片等，來者不拒；加上幕僚替他經營的社群網站不時有貼近生活的照片和影片，在在讓柯文哲征服台灣年輕人的心。

前北市文化局長、有「搖滾教父」之稱的倪重華受訪時也直說，他曾在陳水扁擔任台北市長時代，在新生南路街頭舉辦飆舞，稱作「空間解嚴」，事隔20多年，現在變成大型、全球連線的電音，無論畫面出來是不是只有幾秒鐘，但「宣傳效益夠大」。這次看到柯文哲，就像看到當年的阿扁，但柯待得更久，也不像政治人物在台上講講話就跑了，甚至沒上台也沒關係。

事實上，柯文哲用行動表現對年輕人文化的支持並非首次。近年電競產業愈來愈夯，柯定調政府要做的就是提供環境和機會，因此親自出席台北盃電競大賽，去年在台北舉辦的亞洲最大電競規模嘉年華「WirForce 2017」，柯也化身玩家拍宣傳片。

又如近日柯文哲幕僚「學姊」黃瀞瑩爆紅，起因也是柯參加網路節目「木曜4超玩」的「一日幕僚」單元錄影，而從該節目影片7月6日PO上網至今，YouTube點閱率已突破900萬次。

(中國時報)