姚文智狠批 爭豔館是個恥辱

民進黨台北市長參選人姚文智表示，辯論會沒問題，但不要太多口水，每周辯論一次都可以。（鄭任南攝）

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中國時報
／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中叫陣對手進行電視辯論，卻被市長柯文哲碰軟釘子。丁守中昨表示，只有透過電視市政辯論才能把柯文哲打回原形，徹底拆穿一個只會做秀不會做事，讓台北競爭力大幅衰退的無能市長原形。

民進黨台北市長參選人姚文智欣然接受丁的戰帖，而且建議可以每周都可辯論一次。姚文智昨強調，盼選舉不要陷入口水戰，而能提出建設性的都是議題，對談辯論、TED、論壇，或甚至在大稻埕慈聖宮廟埕前辯論，與市民一起溝通。

丁守中在臉書上說，透過辯論，才沒有網軍、網紅干擾，「就知道誰在利用年輕人，誰在真正關心年輕人」，柯文哲只有作秀的能力，毫無執行力。第一果菜市場漁市場，耗資140億，耗時7年這麼大的市政計畫，竟然連法定環評都忘了做，「這根本已是昏庸無能」。

姚文智昨日在大稻埕說明「西區Skyline」政策，暢談舊城區都更議題。他說，「西區Skyline計畫」是市府主導大街廓的都市更新，在環河南北路第一排的新建築，出資興建外掛跨堤、跨路的空中走廊，並提供淡水河提防線以下3層樓的容積免計。

姚文智稱，若當選市長，將成立跨局處的「大稻埕專案辦公室」，並在軟體上打造台北老街文化品牌。

有民眾會後提出問題，現在作為異國美食區的花博爭豔館，是否應該恢復過去中山足球場的原貌？姚文智說，在足球場中間蓋花博爭豔館讓人看不下去，「坦白說我認為那是一個恥辱」，主張應恢復中山足球場；中山足球場過去是台灣甲子園打棒球的地方，認為都市不僅要創新，還要銜接過去歷史脈絡。

(中國時報)

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