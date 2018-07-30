金門展現魄力 通水典禮照辦

圖為2015年福建向金門供水開工典禮。（新華社）

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中國時報
／金門報導
金門縣長陳福海（中）昨召集相關主管研議後，敲定8月5日通水典禮如期舉辦。（金門縣府提供）

大陸通水金門，金門縣長陳福海昨（29）日召集相關主管研議後，敲定8月5日通水典禮如期舉辦，至於規模、形式將再與陸委會商議。他強調「鄉親權益優先，民生建設第一」，只要是為了金門好，為了鄉親好，該做的一定勇於承擔，堅持到底。

陳福海的決定，鄉親一片叫好聲，肯定他是一個有肩膀、敢與中央據理力爭的縣長。

細節再與陸委會商議

陸委會原以近來大陸對我多方打壓為由，要求縣府以「大局為重」，暫緩通水典禮，未料此舉引起金門居民的強烈反彈，痛批中央不顧金門人死活，拿「通水」當籌碼與大陸對幹。

陳福海昨天下午召集副縣長吳成典、參議翁自保、自來水廠廠長許正芳及相關幕僚研議後，拍板敲定8月5日如期舉辦通水典禮。

陳福海強調，「鄉親權益優先，民生建設第一。」是他從政以來堅持的原則與初衷，只要是為了金門好，為了鄉親好，該做的一定勇於承擔，堅持到底。

對於陸委會以明年東亞青運停辦爭議，認為此時辦理典禮「時機不宜」的主張，他表示，充分尊重與理解。他指出，所謂的「典禮」其實是一個感恩所有對兩岸通水付出努力、犧牲奉獻者的「程序」，8月5日能如期通水才是他最在乎的事。

許正芳在會中指出，通水是積累20多年來所有人努力的成果，如期啟用通水應該是最高原則，也最符合金門全體鄉親利益，至於採什麼形式或程序完成，還可以再討論。

民眾讚陳福海有肩膀

縣府也指出，金門缺水情況嚴重，「通水」有拖不得的壓力，雖然中央對通水典禮有意見，原則上還是支持金門縣自來水廠與福建省供水公司正常履行合約，確保供水、購水進度不會受到影響。因此，為了讓來自大陸的民生用水如期流入金門千家萬戶，陳福海拍板8月5日舉行典禮，以保證如期通水。

金門民眾都肯定陳福海「叫小賀」、「有肩膀」、「做對的事」，也有人將此事與年底縣長選舉連結，認為這個決定幫陳福海至少穩住5000票，反之若屈服中央緩辦典禮，就等著落選無法連任。

立委楊鎮浯原向陳福海「喊話」，希望縣府考慮目前政治氛圍，審慎思考舉辦通水典禮的必要性，否則若把金門推向衝突點，並非明智之舉。但他在陳福海做出最新決定後，表示相信縣府在衡量全局後，會做出對金門最好的決定。

(中國時報)

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