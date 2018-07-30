新聞透視－案子未完喊特赦 深綠別硬幹

陳水扁目前審理中案件

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中國時報

扁特赦與否爭論多年，一直是民進黨鐵桿深綠的主張，總統府秘書長陳菊從昔日挺赦扁，到如今稱扁仍有案在審，沒有所謂特赦問題，她只是把實情說出，深綠想要救扁，要不修法，否則先尊重司法，讓阿扁站上法庭說明白。

因龍潭購地等案判刑20年確定的陳水扁，雖獲准保外就醫，但這幾年他屢屢踩紅線，四處趴趴走演講、參加活動，就是要讓民進黨執政的政府面對赦扁議題，但蔡英文總統始終未正面回應，甚至去年民進黨黨代表大會，討論赦扁提案時，「因人數不足」，無法處理，外界即質疑身兼黨主席的蔡英文是刻意迴避赦扁。

蔡英文是法律人，深知依法論法，現階段都不能赦扁，若草率發動修法或一意孤行特赦，都是破壞法治，更會引發社會對立及反彈，所以去年出訪友邦時，再被問及赦扁問題，蔡還是點到為止，僅說若社會有一定共識，時間也適合的話就來考慮。

反觀前法務部長邱太三談赦扁就果斷多了，邱直指是政治考量，強調任何人要做特赦，一定會考量整體情勢，包括社會能否接受，他更從法律角度指出，特赦要在判決確定後，才有辦法特赦，否則特赦時要寫犯罪事實，如果判決都還沒確定，犯罪事實該怎麼寫？

這些論點聽在扁子陳致中耳裡相當刺耳，回嗆邱太三「不懂法律，沒有政治倫理」。之後，邱再因阿扁踩保外就醫紅線問題，與扁隔空交火，當時甫接下總統府祕書長的陳菊就替邱太三圓場，指法務部在法律邊緣中有很多的包容，邱也是做了很多的承擔。

如今邱太三去職，外界懷疑與處理扁案態度有關；過去一直主張特赦阿扁的陳菊，現和邱太三說法相同，至少要等扁的案子都審理且判決完，才可能考慮特赦。距離年底9合1選舉已不到4個月，陳菊拋出這樣的說法，相信也是在評估當前社會狀況後，做出最有利的回應。

(中國時報)

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