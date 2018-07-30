凝聚基層民心 綠促選前赦扁

2018年07月30日 04:10 中國時報 郭建伸 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

前總統陳水扁特赦與否再度成為話題，外界預期若蔡政府仍不作出明確表態，可能成為2018選舉的壓力鍋。主張特赦扁的綠委說，扁案現都停止審理，不可能期待確定司法判決才特赦，若遲未處理，恐減損綠營基層向心力，應該在年底選舉前就特赦扁。

法務部蔡清祥對扁特赦案，迄今尚未表態，他僅就扁的保外就醫問題說，尊重矯正署的專業處理，本周將到矯正署了解相關法律及程序。

綠委高志鵬說，特赦是政治問題，不是法律問題，不該等到司法判決都確定才能特赦，何況現在是所有案件都停止審理，不可能期待近期就把程序走完。高指出，邱太三因為任內沒特赦扁遭罵翻，但特赦不是他能決定，直言邱宛如「代罪羔羊」。

高志鵬也分析，高層可能會擔心，特赦扁會導致部分民意不投給民進黨，但這些群眾可能已因為年金改革而不投民進黨了；若不特赦扁，恐導致綠營基層認為黨內高層瞻前顧後，對年底選舉是種「折損」，強調赦扁不必等到2020，2018就應該做。

綠委許智傑也贊成特赦扁，他表示，依照現行《特赦法》，只能處理定讞的判決，但陳水扁仍有案子沒處理，等同只做了一半；他認為應該要修法，不論判刑確定與否，或是仍有案情在身，都能夠特赦，避免屆時改朝換代又來不及。

綠委蔡易餘說，特赦這件事情是法律賦予總統的特權，發動方是在總統身上，不可能用民意逼總統特赦，但也坦言「很多人可以期待特赦」。蔡說，只要總統發動，立法院就會配合修法，強調一定會尊重總統的想法。

(中國時報)