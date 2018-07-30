縣府辦喜事 盼陸委會回心轉意

2018年07月30日 04:10 中國時報 李金生 、 郭建伸 、林勁傑／綜合報導 、林勁傑／綜合報導

大陸通水金門，縣長陳福海決定如期舉辦通水典禮，目前傾向邀請20多年來參與推動的地方首長、民代和當地鄉親父老觀禮，但在兩岸關係緊張之際，大陸和我方官員可能「1個」都不會來。

陸委會昨表示，金門自大陸引水工程，是由我中央、金門縣政府及對岸三方出資。工程完成後的「通水典禮」，自然會包括中央、對岸及金門縣相關人員，現在因時機不對，不宜舉辦「通水典禮」，因此無原先三方人員出席，也就沒有所謂「典禮」的問題。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，行政院很重視金門用水問題，但這段期間發生東亞青運事件，考量國人情感與民意反應，若仍照常辦典禮，恐引發不必要紛爭，能理解陸委會決定將通水典禮時間延後，但強調通水、供水都照常，不會影響金門縣民用水權益。

金門縣府高層則表示，距8月5日還有1周左右，尚有轉圜空間，縣府仍盼望陸委會回心轉意，同意照原定規格和形式舉辦這項既是大事，也是喜事的通水儀式。

由於對岸官員的入台證件申辦案，傳出日前遭我方「退件」，幾乎可以敲定對岸「1個」官員也不會到，縣府目前傾向降低規格，只邀請參與推動通水工作的金門歷任縣長、立委和基層民代，以及引水上岸的田埔一帶鄉親到場觀禮，見證兩岸通水的歷史。

據了解，直到今年3、4月間，縣府還頻繁與對岸聯繫，希望邀請福建省水利廳正、副首長層級以上，以及國台辦、省台辦官員跨海參加通水儀式，但兩岸關係不但未見好轉，甚至急轉直下，縣府相關官員在溝通的過程中，已有最壞打算。

縣府一位主管無奈表示，該做的事都做了，只要能順利通水，不要橫生枝節，搞壞努力20餘年才有具體成果的「好事」，就甚麼都好談，即使因兩岸關係不好，而讓通水儀式簡單辦，也只能「吞」下去。

(中國時報)