產業外勞申請永居 月薪須逾41k

2018年07月30日 04:10 中國時報 張語羚 ／台北報導 ／台北報導

為解決我國產業界缺人難題，行政院長賴清德明（31）日將召開加速投資台灣專案會議，國發會將報告《新經濟移民法》修法進度。據了解，產業及社福外勞若要申請永久居留，月薪門檻分別需超過41K、32K，才能擁有「類國民待遇」，以免衝擊本勞薪資水準。

《新經濟移民法》8月可望對外預告，下會期送立法院列優先法案，針對中階技術人力方面，賴揆將開一扇門，讓其申請永久居留，即鎖定在台產業及社福外勞，凡連續在台居留7年，且工作滿6年，並取得相關證照，申請時工作月薪分別超過41K、32K，便可擁有「類國民待遇」，即享有勞健保，可適用勞退新制，及領取職災保險金等，但不能有參政權。

官員透露，府院高層認為32K薪資要求必須守住，否則恐將衝擊我國勞工薪資水準，據統計，現符合條件社福外勞初估約5萬人，產業外勞則有約10萬人，國發會將訂定總額限制及各類別分配額度。

《新經濟移民法》並研擬比照《外國攬才專法》概念，新增月薪52K的一般外籍專業人才，只要居留滿5年，且每年僅需待滿183天，便可直接申請永久居留。

若進一步取得碩博士學歷，可再折抵申請永居時居留時間條件1～2年，並一併放寬配偶及子女依親居留的工作權；為鼓勵雇主聘用外籍專業人才，也放寬資本額500萬元、營業額1000萬元限制，只要是5＋2創新產業、數位創新產業等國家重點產業，都可適用。

(中國時報)